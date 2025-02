Biancani evoca i forconi e scatena il finimondo

Era partito con "forconi e pomodori", e alla fine della serata sono rimasti solo i pomodori. Il sindaco Andrea Biancani lancia ieri sul suo profilo Fb alle 14 e 10 post indignato contro il governo Meloni sulla questione migranti. Ecco il testo: "È arrivato – scrive Biancani – il momento di scendere nelle piazze per manifestare tutto il nostro SDEGNO. Basta!!! Non capisco cosa aspettiamo ad andare in piazza con manifestazioni contro questo GOVERNO di “dilettanti allo sbaraglio” per tutto quello che sta accadendo con i migranti trattati come pacchi avanti e indietro dall’Albania. Oltre alla dignità, che va garantita a ogni essere umano e vivente, sembra non interessare a nessuno neppure quanti soldi si stanno buttando per le spese delle navi, dei militari impegnati e delle forze dell’ordine che sono state mandate a controllare il centro albanese. In un paese normale i cittadini sarebbero in piazza con i pomodori o con i forconi. Invece, volutamente, si continua a parlare della Santanchè, una precisa strategie per distrarre la massa. Il Pd nazionale e l’intera dirigenza nazionale si sono accorti di quello che sta avvenendo? Cosa aspettano? Le interviste di sdegno non bastano più. Bisogna attivarsi. Forza!!!"

Il post del sindaco scatena subito una serie di commenti, molti contrari, soprattutto per il passo che evoca "pomodori e forconi". Alle 16 e 50, viste le reazioni, dal post Biancani cancella i forconi. Ma è già tardi. Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, salva il post e attacca l’avversario: "Il post del sindaco – dice Baiocchi – denota un mix di supponenza , arroganza e irresponsabilità. Non può esistere che un sindaco inneggi alla scesa in piazza con pomodori e forconi. Non è tollerabile da colui che rappresenta la città e dovrebbe essere comunque una figura di garanzia e rispetto della democrazia e di un Governo nazionale eletto con legittime elezioni. Se ci fossero state al contrario delle affermazioni del genere si sarebbe gridato allo scandalo. Valuterò tutte le azioni perché ritengo tali affermazioni di una gravità inaudita". Idem Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia, che parla di "condotta che dovrà essere oggetto dell’attenzione delle Autorità competenti".

Biancani, sentito dal ’Carlino’, poi "spiega" meglio cosa voleva dire: "I forconi erano solo una immagine, non una proposta concreta. Io voglio far capire quello che sta succedendo. E’ questo il problema. Il problema – dice il sindaco – sono le persone (i migranti, ndr) trattate peggio delle bestie. Io sono contro ogni forma di violenza. Nel post invito il mio partito a scendere in piazza, ma ovviamente pacificamente. Ho cancellato la parola (forconi) proprio per non dare modo di non soffermarsi sul vero problema. Non ci si indigna invece rispetto ai temi veri. È chiaro che non sono io che scenderei in piazza con pomodori o forconi e non invito neppure a farlo...Io sono un non violento, sia chiaro".

Alessandro Mazzanti