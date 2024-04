Biancani: "I posti al Centro diurno tornino a essere 12"

Il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani invita l’AST a rivedere il funzionamento del centro diurno per malati di Alzheimer “Il Giardino dei Ricordi” nella struttura sanitaria di Galantara. "Le misure di sicurezza applicate – spiega Biancani – sono ancora quelle del Covid, che ridussero da 12 a 8 i posti della struttura, per garantire una maggior distanza e quindi sicurezza tra gli ospiti. L’emergenza però è finita da circa un anno e non c’è più ragione di mantenere in vigore quelle restrizioni, per questo chiedo di cambiarle il più in fretta possibile. Avere un parente, o una persona cara, malata di Alzheimer è un impegno serio e che richiede molto tempo a chi gli sta a fianco. Nel nostro territorio, per fortuna, ci sono tante associazioni e strutture che offrono sopporto in questi casi, organizzando attività, momenti di incontro e supporto ai famigliari, ma per i casi medio-gravi questi servizi sono insufficienti e serve l’aiuto del sistema sanitario pubblico. Diventa, allora, molto importante garantire il massino numero di posti possibili nelle strutture”. “Il Centro “Il Giardino dei Ricordi” garantisce, ad oggi, 8 posti a tempo pieno per utenti affetti da malattia neurodegenerativa con parziale perdita delle autonomie della vita quotidiana di livello medio-grave".