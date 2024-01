Biancani: "Il dragaggio è ormai improcrastinabile"

Torna su uno dei suoi cavalli di battaglia il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani: il porto dove da tempo sollecita, attraverso diverse interrogazioni, interventi urgenti: dragaggi cassa di colmata e l’individuazione di un’area di deposito a mare, che permetterebbero dove scaricare i fanghi. "Da qualche giorno è arrivata una buona notizia – dice il consigliere Pd – in quanto è pronto finalmente l’accordo tra Autorità Portuale e Regione per realizzare gli studi scientifici necessari a individuare in quale punto del mare realizzare l’area in cui depositare le sabbie dragate dai porti. L’accordo è possibile grazie ai 200 mila euro di fondi regionali, già annunciati a settembre a seguito di una mia interrogazione". Una storia che va avanti da tempo per arrivare alla svolta. "Finalmente, a settembre 2023, la Regione ha deciso di prevedere le risorse e dare avvio a quanto previsto dall’Accordo di programma stipulato nel 2016, che prevedeva un’area a servizio dei porti del sud e una a nord per i porti di Vallugola, Pesaro, Fano e Senigallia. Si tratta di opere strategiche e mi auguro che le analisi procedano spedite, visto che a nord della Regione, sia il porto di Pesaro che quello di Fano hanno gravi problemi di pescaggio, ovvero di profondità delle acque, con le relative problematiche ad accogliere le imbarcazioni a danno degli operatori economici e dei diportisti.

Per questo, da tempo, sollecito i dragaggi. Si tratta di interventi molto costosi perché le sabbie e i detriti estratti, se non ci sono aree di deposito a mare idonee e casse di colmata, devono andare in discarica con costi di smaltimento molto alti". Per queste opere dragaggio e cassa di colmata sono stati stanziati 11 milioni, ma sui lavori non ci sono ancora tempi certi. A questi fondi vanno sommati 1,8 milioni di euro per il dragaggio. "Il porto di Pesaro potrebbe essere un fiore all’occhiello delle Marche, contribuendo allo sviluppo economico e turistico, e mi auguro che ci sia da parte della Regione e, in particolare, dell’Autorità Portuale una reale accelerazione su questi interventi".