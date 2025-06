Biancani, il sindaco che protesta. Ma si ritrovano soltanto in tre: "Questa è una battaglia di tutti"

Dopo appena due settimane dalla prima azione di protesta, il sindaco Andrea Biancani torna a manifestare nei pressi del casello autostradale per chiedere di iniziare al più presto i lavori delle opere compensative dell’A14. Al "presidio" questa volta Biancani aveva invitato anche le associazioni di categoria, che però ieri mattina non si sono presentate. Al suo fianco erano presenti il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini. "Eravamo qui il 12 giugno – dice il sindaco di Pesaro – e oggi siamo ancora qui perché nulla si è mosso. Questo è un silenzio grave, perché oltre alla manifestazione avevamo inviato anche una serie di comunicazioni istituzionali, al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione e a Società Autostrade, ma nessuno ha avuto la correttezza istituzionale di dare una risposta rispetto ad opere strategiche per il nostro territorio, su cui c’è già un accordo firmato e risorse stanziate". Biancani fa riferimento alle opere compensative i cui lavori sarebbero dovuti partire entro il 2024 e che riguardano la circonvallazione di Santa Veneranda; il potenziamento della S.P.423 Urbinate; la rotatoria di Borgo Santa Maria; la nuova Bretella Fratelli Gamba e l’ampliamento a 4 corsie della strada Interquartieri.

"Opere necessarie – continua Biancani – per cui sono state stanziati 74 milioni, somma aumentata a 170 milioni con il nuovo schema di convenzione del 2024. Senza contare che stiamo sperperando soldi pubblici per tenere aperto il campo base a Santa Veneranda e per mantenere espropri provvisori". Il sindaco invita però le associazioni di categoria a far sentire la propria voce: "Avevano dato la loro adesione (tranne Confcommercio che ci aveva comunicato che non poteva essere presente) – dice Biancani – purtroppo però stamattina (ieri, ndr.) non si sono presentate. Questo è un tema che non ha colore politico. Alle associazioni lancio l’appello a scendere in campo, uniti, perché ogni volta che facciamo visita alle imprese, le questioni che ci sollevano sono due: la pressione fiscale e le infrastrutture". Il sindaco ha rimarcato poi la causa del blocco ai lavori, "dovuta al fatto che il Ministero non ha approvato il Piano economico finanziario dentro cui rientrano anche le opere ordinarie di Pesaro. Il problema sta proprio qui. Com’è possibile inserire le opere "compensative" nella progettualità di Grandi opere? Qualcuno ha sbagliato".

Ucchielli aggiunge: "Da presidente della Provincia – dice – ero presente vent’anni fa quando sottoscrivemmo l’accordo. E’ inaccettabile che i lavori non siano partiti". D’accordo anche Paolini: "Altri sindaci del territorio avrebbero dovuto essere presenti qui – dice –. Questa non è una richiesta delle istituzioni ma di tutti i cittadini".

Alice Muri