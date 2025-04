"Biancani in linea con Gambini, il Pd che fa?"

"L’opposizione urbinate esalta la “primavera“ di Matteo Ricci, ma somigliano più all’inverno". A criticare le mosse della minoranza è il gruppo Liberi Per Cambiare, in una nota ad ampio raggio: "Carrabs, Scaramucci, Giovanelli, Crespini e company sono tutti uniti appassionatamente per trovare una luce che li riscaldi alle prossime regionali. Ma più si parla di temi veri, più alla luce viene soltanto il caos che li alimenta nell’azione politica. Basti vedere cosa accade sul tema rifiuti: Carrabs si schiera con Ricci, che per avere un alleato in più tuona contro il termovalorizzatore e contro se stesso, visto che soltanto un anno fa la pensava all’opposto. Sempre lo stesso Carrabs si oppone a Biancani, che da amministratore in prima linea sa bene quanto siano vaghe e irrealizzabili le soluzioni proposte dai Verdi sulla gestione rifiuti. Rimane tuttavia il fatto che Ricci, sempre quello sostenuto da Carrabs e Scaramucci, fa parte di quel partito, il Pd, di cui è portabandiera assieme a Biancani. Ebbene quello stesso partito, il Pd, è quello che ha sorretto, avendo la cabina di regìa proprio a Pesaro, la politica dei rifiuti degli ultimi 30-40 anni, che ha nominato alla presidenza di Marche Multiservizi un uomo appartenente alla stessa area politica, ininterrottamente. Scaramucci, lo stesso che in campagna elettorale aveva il cuore che batteva soltanto per Pesaro, convinto che senza Pesaro si muore, ora che Biancani dice cose non convenienti per la campagna elettorale ma del tutto in linea con il buonsenso, di Pesaro parla molto meno, ma attacca Gambini che la pensa come il sindaco di Pesaro sulla questione rifiuti". Conclude la nota: "Ora tutti si dicono contro le discariche (come se ci fosse qualcuno che la notte le sogna) ma dove erano tutti questi contrari quando per ben sette volte il presidente di MMS, vicino a Ricci, portava all’ordine del giorno la realizzazione di Riceci?".