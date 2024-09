"Biancani infuriato, compattiamoci". Ecco l’sms per la chiamata alle armi

L’aria è talmente pesante all’interno dell’amministrazione comunale che un esponente di giunta inizia così un messaggino ai suoi: "Il sindaco è incazzato nero...". Non propriamente un vocabolario di chi ha frequentato Oxford. Il messaggio ha girato nei giorni scorsi rimbalzando tra i partiti ed è stato inviato dopo una riunione di maggioranza, definita molto pesante e con il sindaco Andrea Biancani palesemente alterato. Il colpevole – stando al messaggino – sarebbe l’incalzare del centrodestra sulla vicenda della commissione di garanzia e quindi sul caso sollevato dal Carlino relativo ai soldi facili ad Opera Maestra e Stella Polare. Il riferimento, e cioè il colpevole di questo stato di tensione, sarebbe dunque il centrodestra, per cui Biancani "chiede a consiglio e giunta di stargli vicino", si legge ancora nel messaggio.

Insomma la compagine di maggioranza, in attesa di capire cosa partorirà la procura, è ora alle prese con l’incalzare del centrodestra che chiede di vedere tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Fondazione Pescheria, e ha convocato anche l’ex sindaco Matteo Ricci, oltre a Massimiliano Santini e Stefano Esposto.

Situazione talmente tesa che è stata messa in previsione una riunione della maggioranza per venerdì 13, nella quale l’obiettivo è trovare una "strategia comune". Un messaggio, quello che è stato inviato dal componente di giunta, da cui emerge anche la volontà di smarcarsi da tutto il resto del gruppo di maggioranza "perché – si legge – noi stiamo lavorando a suo sostegno (di Biancani, ndr)".

Nel pomeriggio di ieri c’è stata anche una riunione del Pd tanto che il vicesindaco Daniele Vimimini è arrivato in Pescheria, dove si presentava un libro sui gioielli creati da Giorgio Facchini, quando ormai tutti erano ai saluti, impegnato com’era in Comune. Si passa da un summit ad un altro perché nella giornata di oggi è prevista anche una riunione del gruppo dei Verdi Sinistra Unita, che ha la sua espressione all’interno della maggioranza con l’assessore Maria Rosa Conti. La quale cerca e chiede di compattare tutto il gruppo al fine di sostenere l’opera di Andrea Biancani. "Tutti uniti e compatti – è il suo appello – contro questa bruttissima destra che non ci fa lavorare". Una riunione che viene definita "fortemente urgente".

Traspare un clima all’interno della maggioranza, di chi appare sull’orlo di una forte crisi di nervi.

m.g.