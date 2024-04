Biancani interroga:: "Silenzio assoluto sui nuovi locali per ospitare 100 posti letto"

Entro il 30 settembre si dovranno trasferire i reparti e i servizi attualmente presenti a Muraglia prima dell’avvio del cantiere del nuovo ospedale. "Ma il problema è che non si sa ancora dove saranno trasferiti la gran parte dei servizi legati alla salute mentale" spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani. Che ha presentato un’un’interrogazione urgente alla Regione chiedendo certezze per i pazienti, le loro famiglie e il personale. "Il 28 febbraio è scaduto il secondo avviso pubblico per cercare spazi idonei, ma non si è saputo nulla dei risultati. Il trasferimento riguarderà la Rsa “Tomasello”, da 27 posti letto, le due comunità protette maschile e femminile, da 20 posti letto ciascuna, la Struttura Residenziale Riabilitativa, da 18 posti letto, il Centro diurno il “Gabbiano”, da 16 posti. Oltre 100 posti letto, l’85% dei quali a carattere residenziale, da riallocare in strutture che abbiano specifiche caratteristiche legate alla natura dei servizi. In pratica dal 2022, quando si firmò l’Accordo, ad oggi, è stata trovata una sede alternativa solo per il reparto di psichiatria, che andrà a Fano e per cui mancano garanzie sui tempi di attivazione e sul successivo ritorno a Pesaro, mentre non si sa nulla pe il Centro di Salute Mentale e l’Assistenza Domiciliare Integrata, che non comparivano neppure nell’ultimo bando".