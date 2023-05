Biancani: "La Regione non ha messo soldi"

"Ministero e Reti Ferrovie Italia (Rfi) ad oggi nel contratto di programma 2022-2026 non hanno previsto risorse per il ripristino della Fano-Urbino. Con il nostro progetto di ciclabile a fianco dei binari il tracciato sarebbe potuto essere fruibile per turisti e cittadini in tempi brevi". Apre così il suo intervento, affidato ad una nota, il consigliere regionale e vice presidente della seduta consiliare Andrea Biancani.

"La risposta in aula dell’assessore non fa che confermare l’assenza di un nuovo studio di fattibilità e delle risorse per il ripristino. I risultati del nuovo studio di fattibilità tecnico economica, commissionato nel 2019 dal Ministero ad Rfi, erano stati più volte annunciati, fino alla consegna ultima prevista nel maggio 2021 – ricorda Biancani – In realtà, come emerso dalla risposta, dopo quasi 4 anni questo non è ancora pronto, né ci sono date certe sulla disponibilità. Studio che è costato al Ministero 1 milione di euro, al quale si è aggiunto un ulteriore investimento della Regione di 350mila euro per chiedere ad Rfi una verifica sul ripristino del traffico commerciale".

fra. pier.