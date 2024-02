Biancani: "Regione ancora assente nel dare i ristori"

A margine dell’intervento ufficializzato dall’amministrazione comunale di Cantiano che ha promosso un bando a fondo perduto finalizzato a sostenere tutte quelle attività cantianesi che hanno pagato dazio al periodo di chiusura della strada della Contessa, è intervenuto il consigliere regionale del Pd Andrea Biancani: "Complimenti al Comune di Cantiano che ha voluto destinare una parte del suo non certo florido bilancio a favore di quelle attività che sono state danneggiate dalla chiusura forzata della Contessa per i ben noti lavori di sistemazione dell’arteria, del viadotto e della galleria. Purtroppo per l’ennesima volta ad essere assente, nonostante le passerelle e gli impegni presi, è la Regione Marche con il suo presidente, i suoi assessori e i suoi consiglieri di maggioranza".

"A parole sono “bravi“ ma a fatti sono tutt’altro. La zona di Cantiano – ha concluso Biancani – i suoi cittadini e le sue imprese, oltre ad aver subìto enormi danni per l’alluvione, hanno dovuto subire anche la chiusura totale della Flaminia per 8 mesi. Nonostante tutto, e nonostante le nostre sollecitazioni, la Regione non ha battuto un colpo. Come sempre è la grande assente".

Tornando al bando del Comune di Cantiano, c’è una dotazione finanziaria di 26.318 euro. Per ciascuna impresa candidata e ammessa, è previsto un contributo a fondo perduto differenziato in funzione della collocazione della sede operativa e quindi del disagio arrecato dalla mancanza del traffico veicolare quotidiano. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 13 di giovedì 29 febbraio esclusivamente attraverso una delle due modalità: invio a mezzo PEC: comune.cantiano@emarche.it o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 12). Il bando completo e la modulistica sono consultabili sulla pagina istituzionale: https://shorturl.at/dsGW4.

Amedeo Pisciolini