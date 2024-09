Biancani rilancia l’Unione Pian del Bruscolo: "Strumento efficace, nessun passo indietro"

"L’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo avrà una nuova vita e il Comune di Pesaro continuerà a farne parte in modo attivo", dice il sindaco Andrea Biancani con l’assessora all’Unione dei Comuni Sara Mengucci per lanciare la nuova riorganizzazione dei servizi e delle funzioni del Comune di Pesaro all’interno dell’Unione. Sarà infatti presentata, nel prossimo consiglio comunale - giovedì 26 settembre - la delibera che prevede "la grande opportunità di rilancio dell’Unione, con la voglia di condividere insieme azioni strategiche e di governance politica per l’intero territorio". Tra le scelte indicate nella delibera, la riorganizzazione dei servizi di Polizia Locale e quelli informativi e statistici che – qualora approvata – torneranno ad essere riassunti in capo al Comune di Pesaro.

Nessun passo indietro, quindi, sul ruolo dell’Unione Pian del Bruscolo che "riteniamo essere uno strumento molto efficace, un’idea lungimirante, purtroppo non attuata dalla gran parte dei comuni ma che nel tempo ci ha permesso, e ci permetterà, di fare scelte istituzionali e di programmazione strategica di sviluppo e promozione del territorio – precisano Biancani e Mengucci -. Con questa delibera parliamo del rilancio dell’Unione e della sua funzione comunitaria fondamentale che emerge, soprattutto, in situazioni difficili dove risulta necessaria l’assunzione di scelte giuste e condivise che si inseriscono nel quadro della sanità, dei trasporti, delle infrastrutture, dell’ambiente e dei servizi fondamentali per i cittadini".

Le prime grandi difficoltà, che chiariscono anche la scelta di dover prendere in considerazione i settori della Polizia Locale e di quelli informativi e statistici, sono legate alla gestione del personale, quindi alle ridotte capacità dell’Unione, per via delle nuove normative nazionali, di poter far fronte ad ulteriori assunzioni.

"La condivisione dei servizi e delle scelte all’interno dell’Unione dei Comuni deve essere aumentata, non ridotta e non possiamo farlo portando nuove e ulteriori funzioni nell’Unione perché la normativa non agevola queste tipo di azioni".

"La nuova Unione – conclude il Comune – vivrà di convenzioni formalizzate con i comuni che la costituiscono; in questo modo ogni comune può decidere di attuare convenzioni con un altro comune, sempre che sia all’interno dell’Unione, in modo da gestire al meglio i servizi dedicati ai cittadini".