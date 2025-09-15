"Biancani ringrazi per i soldi dati per il porto"

"E’ surreale che Biancani al posto che ringraziare per i 14 milioni destinati al Porto di Pesaro cavalchi la protesta e si scandalizzi". Non la manda a dire Dario Andreolli (foto), candidato alle regionali nelle file della Lega. "Il sindaco di Pesaro – afferma Andreolli – ha perso l’ennesima occasione per costruire un rapporto istituzionale sereno e produttivo con la Regione, preferendo la polemica da consigliere regionale di opposizione alla responsabilità che oggi gli deriva dall’indossare la fascia tricolore. I dati parlano chiaro. Con il governo di centrodestra e con la Lega per il porto di Pesaro sono stati destinati 14 milioni di cui 11 per la vasca di colmata dei dragaggi, 2,5 milioni di euro per l’infrastrutturazione energetica e 500mila euro per l’elettrificazione delle banchine. Sono investimenti veri e reali, come mai se ne erano visti prima sul nostro porto, un cambio di passo netto rispetto al nulla ereditato dal passato di cui Biancani non parla. Di fronte a questo impegno concreto, stupisce che il sindaco preferisca fare il ventriloquo della pancia del suo partito, anziché riconoscere il meriti del centrodestra al governo che finalmente sta lavorando nella giusta direzione per dare un futuro al nostro scalo. Pesaro non ha bisogno di propaganda elettorale continua, ma di serietà, collaborazione e rispetto verso le istituzioni e verso chi opera nel settore portuale. Invito Biancani a non rimanere chiuso nel piccolo ruolo di opposizione alla giunta regionale: oggi rappresenta l’interesse di un’intera città", conclude Andreolli.