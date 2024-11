Biancani, risposta e proposta: "Basta spendere soldi per il Benelli. Facciamolo vicino all’Arena""

Da settimane le parti si parlano e il messaggio lanciato dal presidente della Vis Bosco ("Stadio inadeguato, è il momento di pensarci"), alla presenza anche del consigliere regionale Nicola Baiocchi ("Bosco ha pienamente ragione") durante il convegno nazionale "Oltre l’infortunio" organizzato in Prefettura dal professor Raul Zini, è stato raccolto dal sindaco Biancani che fa il punto della situazione. "Io penso – dice il sindaco – che non si debbano più spendere soldi nell’area del vecchio Benelli, sarebbe un errore. L’operazione di abbattimento della vecchia Prato e l’edificazione della farmacia in quella zona, con riqualificazione del lato di via Campo sportivo, è pronta per partire. Ma io spero in qualcos’altro. Abbiamo incontrato la settimana scorsa il presidente della Vis Bosco e abbiamo preso atto che egli sta verificando l’ipotesi di fare in un altro luogo lo stadio nuovo. Una operazione che potrà essere fatta attraverso un bando. L’idea è di fare lo stadio là dove era sempre stato previsto, di fianco all’Adriatic arena (foto), alla Torraccia. Il progetto Aspes per la vecchia Prato è fermo per questo. Nel frattempo quelle che sono le piccole questioni da portare avanti per il vecchio Benelli, dalle luci alla sicurezza, saranno affrontate in collaborazione tra Comune e società. Ma io continuo a essere convinto che è un errore mantenere lo stadio lì e che questo deve essere spostato alla Torraccia, ferma restando la disponibilità di investitori".

Che ruolo avrebbe il Comune per il nuovo stadio della Torraccia?

"Sarebbe una operazione pubblico-privato: il Comune mette a disposizione il terreno e parliamo di un valore di parecchi milioni di euro, un terreno importante, di fronte all’Adriatic Arena, con tutti i servizi, i parcheggi già disponibili per il basket, oltre agli impianti che arriveranno. Noi mettiamo l’area e in quell’area il Comune potrebbe prevedere una capacità edificatoria per farci servizi, terziario e altro. Oppure il Comune potrebbe anche vendere quell’area e incassare, ma sarebbe un errore: poi dove lo facciamo il nuovo stadio? Qualsiasi altra area richiederebbe investimenti addirittura maggiori per viabilità, parcheggi e altro che già alla Torraccia è presente e che sono un valore".

Cosa prevede attualmente e nel dettaglio l’area della Torraccia?

"L’area del nuovo stadio attualmente prevede la realizzazione del nuovo impianto sportivo con servizi legati all’attività sportiva. Chiaro, è il Comune a decidere cosa si prevede in quell’area. E’ il Comune che definisce la destinazione urbanistica delle zone della città, sia quelle di nostra proprietà che private. In questo caso è di nostra proprietà: ripeto, potremmo vendere per incassare dei soldi andando a metterci sopra una destinazione che il mercato richiede. Ma noi non abbiamo né intenzione di vendere quell’area, né di cambiarle destinazione perché almeno io spero che quest’area possa diventare quella dove, nell’ottica di collaborazione tra pubblico e privato, sorgeranno lo stadio e una serie di servizi che possano valorizzare lo stesso impianto come un ristorante e attività commerciale che bene si abbinano. Come in tanti altri casi, non è che lo stadio nasce in mezzo al mare o alla campagna, ma dove sorge uno stadio nascono tutta una serie di attività ad esso funzionali. Andremo a definire delle destinazioni che possono essere un buon contorno a questo investimento".

Davide Eusebi