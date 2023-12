Biancani rompe gli indugi:: "Pronto a candidarmi sindaco"

Andrea Biancani si dice pronto a scendere in campo da candidato sindaco per il Partito democratico, alle prossime amministrative. "Come Pd e coalizione siamo nella fase dell’ascolto – ha risposto Biancani, intervistato da Luigi Benelli, in seno alla trasmissione di Rossini Tv, “Amministrando Verso le Elezioni 2024“ – Ho dato la mia disponibilità a fare il candidato sindaco, cosa che non era scontata. Oggi stiamo facendo incontri per capire chi di noi è la persona giusta e lo stiamo facendo anche con gli alleati. A gennaio ci sarà il nome". Altro tema, come arrivare alla scelta. "Qualcuno chiede le primarie, qualcuno no, mi auguro che non ci siano perché vogliamo trovare un candidato comune. Serve unità".