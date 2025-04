"Biancani smetta di fare gli show. Sulle strategie serve un confronto"

"Serve rispetto per i territori interni, non show da assemblea". Il sindaco di Piandimeleto, Nicolò Pierini, "bacchetta" il collega Biancani dopo le sue esternazioni che hanno seguito l’assemblea di MMS. "Vorrei ricordare al sindaco Biancani che Pesaro, in quanto capoluogo di provincia, ha anche la responsabilità di sostenere l’intero territorio, comprese le aree interne. Eppure, con sempre maggior frequenza, assistiamo a comportamenti che vanno in direzione opposta: atteggiamenti autoreferenziali, toni sopra le righe, prese di posizione calate dall’alto, che minano il dialogo e la collaborazione tra territori. Siamo stanchi di assistere a continue uscite teatrali durante le assemblee, dove chi rappresenta l’entroterra viene sistematicamente zittito o attaccato. Questo non è confronto, non è democrazia, non è rispetto. I piccoli comuni dell’entroterra hanno bisogno di collaborazione vera tra territori, non di contrapposizioni sterili tra costa e aree interne. Abbiamo bisogno di un capoluogo che eserciti il suo ruolo con autorevolezza ma anche con rispetto e spirito di servizio. Purtroppo, assistiamo invece a una gestione sempre più accentrata delle decisioni, che va dalle nomine in MMS fino al peso sproporzionato nelle assemblee di ATO e ATA, dove le maggioranze numeriche vengono spesso utilizzate per silenziare ogni voce fuori dal coro".

E ancora: "È proprio nei momenti complessi, come quelli legati alla gestione dei rifiuti, che serve uno sforzo autentico di coesione territoriale. Le discariche, solo per fare un esempio, non servono soltanto i comuni interni, ma anche i centri costieri, che con la loro densità abitativa accelerano il consumo e l’esaurimento degli impianti. L’acqua che disseta le città della costa arriva dai nostri monti: dalle aree interne che nasce e scorre una delle risorse più preziose per la vita di tutti. Un motivo in più per pretendere rispetto, attenzione e riconoscimento. La proposta presentata in assemblea – con l’obiettivo di rafforzare MMS e sostenere le famiglie, da Pesaro a Piandimeleto e tutto il territorio– andava proprio in questa direzione. Chiedo dunque al sindaco Biancani una discontinuità rispetto al passato: basta con gli show, sì al confronto. Oggi, più che mai, costa ed entroterra hanno bisogno l’una dell’altro" conclude Nicolò Pierini.

Anche il segretario provinciale della Lega Enrico Rossi attacca Biancani: "Lui lo sa che il servizio idrico di Marche Multiservizi serve circa 280mila persone e Pesaro ha 95mila abitanti? Rivolge ai sindaci di centrodestra l’appellativo di finanzieri ma è davvero convinto che con il valore della produzione relativo alla sola città di Pesaro, la società partecipata avrebbe gli stessi flussi finanziari, la stessa capacità di indebitamento e dunque la stessa possibilità di fare investimenti? E’ certo che i prossimi cantieri di rifacimento delle reti a Villa Fastiggi e in zona mare, prossimi alla partenza grazie ai 20 milioni di euro di fondi Pnrr intercettati e che genereranno interventi per 27 milioni di euro in tutto il territorio servito da Marche Multiservizi, sarebbero stati possibili se Pesaro fosse stata sola? Il suo approccio è ingiustificatamente superficiale su questioni strategiche e delicate. Occorrere essere prudenti negli atteggiamenti – precisa Rossi – anche a garanzia della stessa Marche Multiservizi, se è vero che si hanno a cuore le sorti dell’azienda. Quello del primo cittadino del capoluogo è un atteggiamento divisivo e del tutto inadeguato per un territorio provinciale che ha invece bisogno di coesione, dalla costa all’entroterra. In questo senso, la strada del pesarocentrismo imboccata da Biancani è assolutamente sbagliata".

Andrea Angelini