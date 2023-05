Biancani suona l’allarme su ospedale e Pnrr

Le parole sono molte, i fatti pochissimi, anzi nessuno. Lo dice il consigliere regionale Andrea Biancani che ha presentato un’interrogazione sullo stato di avanzamento e scadenze della realizzazione delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali nella provincia di Pesaro-Urbino. Una serie di quesiti che comprende due aspetti fondamentali per il futuro della sanità pesarese: il progetto del nuovo ospedale di Pesaro e l’insieme di opere che la Regione si è impegnata a portare a termine con i fondi del Pnrr. "A che punto è il bando di concorso per la progettazione dell’ospedale di Pesaro annunciato da mesi? - chiede Biancani – Era stato previsto entro la fine dello scorso anno e in base alle successive dichiarazioni di esponenti della Giunta, risalenti a febbraio, sarebbe stato pronto entro poco tempo". Per la costruzione del nuovo presidio è stato sottoscritto il 17 ottobre 2022 un accordo di programma fra la Regione Marche, il Comune di Pesaro, l’allora Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” e l’allora Azienda Unica Sanitaria Regionale. In base a questo accordo la Regione si occupa di tutti i livelli di progettazione ed inizialmente era stato dichiarato che il bando di concorso sarebbe stato avviato entro il 31 dicembre 2022. "La Regione – commenta Biancani – accumula ritardi, mettendo a rischio la realizzazione del nuovo ospedale".

Un capitolo a parte è quello relativo agli investimenti finanziati dal Pnrr, di cui ancora non abbiamo tracce. La Regione sta accumulando ritardi, mettendo a rischio i fondi. Stiamo parlando di 170 milioni di euro per il nuovo ospedale di Pesaro alle risorse per le reti di prossimità nel Pnrr, che nella nostra provincia superano i 14 milioni".