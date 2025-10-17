Biancani vuole l’esercito. Asse con Fratelli d’Italia: "Il Reggimento Pavia nelle zone più a rischio"

Nel presentare una mozione per chiedere di attivare il progetto "Strade Sicure" per la nostra città, "con l’impiego dei militari della caserma di Pesaro per presidiare le aree più sensibili", il gruppo di Fratelli D’Italia chiedeva al sindaco Biancani di sostenere la proposta in Consiglio, dimostrando di non cedere "a veti ideologici". Ed ora questo sostegno arriva davvero. Nonostante la mozione sarà discussa e votata nelle prossime sedute del consiglio, la maggioranza presenterà un emendamento con l’obiettivo di arrivare ad una posizione unitaria sul tema della sicurezza e chiedere il supporto e il presidio del 28° Reggimento Pavia di Pesaro nelle zone più sensibili della città.

Sindaco Biancani, anche lei dunque è d’accordo all’attivazione del progetto ‘Strade Sicure’? "Il 28° Reggimento Pavia rappresenterebbe un supporto concreto nel controllo delle aree più sensibili della città. La collaborazione tra Esercito e forze dell’ordine locali ci permetterebbe di garantire presidi costanti, rafforzando la sicurezza dei nostri cittadini, che chiedono una maggiore presenza in alcune zone in particolare".

A quali si riferisce? "Alla zona della stazione dei treni e delle corriere, il sottopasso dei Cappuccini, il parco Miralfiore e il Monumento alla Resistenza, senza comunque escludere altre zone della città. Dopo l’approvazione in aula, che mi auguro, i luoghi dovranno essere individuati di concerto con Prefettura e Questura".

L’operazione "Strade sicure" potrebbe essere anche una boccata d’ossigeno per la conclamata carenza di organico delle forze dell’ordine? "Sì, il supporto dell’Esercito nelle aree più sensibili potrebbe essere utile anche in questo senso. La mancanza di personale all’interno dell’apparato delle forze dell’ordine oggi non consente di garantire presidi fissi e costanti sul territorio. Per questo nei mesi scorsi ho anche inviato una lettera al Prefetto per chiedere di farsi portavoce presso il Ministero dell’Interno per ottenere un potenziamento degli organici delle forze dell’ordine in città. Ricordo che la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico rientrano tra le competenze esclusive dello Stato".

Ha sempre sostenuto che Pesaro fosse una città sicura. E’ ancora così? "Sì, Pesaro è una città sicura, ma c’è anche un tema di percezione: i cittadini avvertono che alcune zone della città sono meno sicure e chiedono una maggiore presenza di controlli, soprattutto a tutela di anziani, giovani e donne sole. E’ una questione che mi sottopongono ogni giorno e, in quanto sindaco, credo sia mio dovere affrontarla. Ora sappiamo che lo Stato ci offre la possibilità di chiedere la collaborazione dell’Esercito per affiancare e integrare il lavoro delle forze dell’ordine: un’occasione che ritengo importante e che va colta".

Adesso tocca al consiglio comunale approvare la mozione. "Attendiamo il responso del consiglio, ma vorrei sottolineare il confronto costruttivo nato tra le diverse forze politiche, unite dalla volontà di rafforzare la sicurezza e la vivibilità urbana".