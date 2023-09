"Biancanima" Guerrieri. Ecco il vino del pensiero

Ad ogni terra il suo profumo, ad ogni vino la sua terra. Il laboratorio di pensiero enologico avviato da Luca Guerrieri a Piagge e non solo, ha partorito un altro progetto che è forse il più importate da questa azienda che ripensa il mondo contadino con lo sguardo oltre gli orizzonti. In questo caso orizzonti transalpini, visto anche il progetto ricalca ciò che i francesi, maestri nell’enologia molto più che nella gastronomia, fanno da una vita: mappare il territorio per individuare le caratteristiche di ogni zona e valorizzare quindi ogni vino che lì nasce, distinguendolo dagli altri. Perché da terreni ciottolosi e fluviali avremo vini di mineralità salmastra, mentre da altri con prevalenza di argilla noteremo sintomi di finezza accentuati e così via. Fatta questa premessa si comprende meglio l’ultimo vino nato in casa Guerrieri, frutto proprio di questa sperimentazione. Si chiama "Biancanima" (ottenuto da una breve macerazione delle uve bianche, utilizzando la tipica Terracotta locale) e si annuncia al calice con un giallo lunare cristallino e con profumi che muovono da un vento di ginestra per alzarsi su speziature di forsizia e su balsami freschissimi di salvia, menta officinale, venature di assenzio e gelso bianco, virando poi su un agrumato fresco di limetta. La mineralità è marnosa con incursione di calcare giurassico e tracce di pietra focaia e pino silvestre. Mostra cremosità. All’assaggio ha una mineralità finissima talcata di pietra pomice e cyclopia, il fiore giallo minerale, quindi un riverbero vegetale di erba mate che adorna la mela renetta, con finale freschissimo di lime. Un vino del pensiero.

d.e.