Bianchello del Metauro finisce sugli scudi. Importanti riconoscimenti

Bianchello del Metauro sugli scudi. L’amata Doc marchigiana primeggia nella Guida Essenziale ai Vini d’Italia 2024 di Doctor Wine by Daniele Cernilli, grazie a due prodotti di altrettante cantine locali. Sono Il Bianchello del Metauro Superiore Andy 2021 dell’azienda agricola Fiorini di Barchi e il Bianchello del Metauro superiore Chiaraluce 2021 dell’azienda agricola Crespaia di Fano.

Aziende a conduzione biologica, scelta etica sempre più eroica in questi tempi di climate-change, guidate da famiglie che seguono l’intero processo produttivo, dalla vendemmia alla promozione, e che si sono poste l’obiettivo di "restituire il giusto valore a un vino autentico e dai grandi sapori".

Andy 2021 di Fiorini e Chiaraluce 2021 di Crespaia hanno ottenuto un punteggio elevatissimo: 95100 assegnato da Doctor Wine, una delle guide più autorevoli sullo stato dei vini nello Stivale, frutto della valutazione di 3.189 vini italiani di 1.254 diverse aziende.

Per il Bianchello è un altro riconoscimento importante, per le due realtà produttive si tratta dell’ultimo di una lunga serie di premi conquistati. "Una bella notizia - commenta Carla Fiorini - che premia l’importante lavoro di questi anni e dimostra quanto il Bianchello sia cresciuto". "E’ un riconoscimento importante – aggiunge Cecilia Sgammini di Crespaia -, non solo per la cantina, ma anche per un vitigno che tutti noi amiamo e sta affermandosi".

s.fr.