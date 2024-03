Bianchello e musica alla Settimana Capitale

Parole scritte, enogastronomia e musica compongono il menù odierno di eventi per ‘Capitale al quadrato’ che questa settimana fa tappa a San Costanzo. Si parte alle 18 alla ‘Cantina Bruscia’ con la presentazione del libro ‘Bianchello del Metauro; la storia, il territorio, i vignaioli’ di Gianluigi Garattoni seguita da una degustazione. Alle 20 al ristorante agriturismo ‘Divin Amore’ cena con degustazione di antichi piatti contadini per mantenere vive le tradizioni marchigiane di un tempo, allietata dai canti propiziatori del gruppo ‘I Pasquellanti’. Prezzo 33 euro con prenotazione obbligatoria al ai numeri 0721.935011 e 320.3614881. Alle 21, al Teatro della Concordia, ‘La natura dei suoni – fiati in concerto’ con il complesso bandistico dell’associazione musicale ‘La Concordia’. Info e biglietti (biglietto di cortesia di 3 euro) al punto Iat di piazza Perticari, attraverso l’Amat e vivaticket.

s.fr.