Bianchini, parata decisiva. Vigor Senigallia eliminata

Forsempronese 8 Vigor Senigallia 7 (dopo i calci di rigore)

FORSEMPRONESE (4-3-1-2): Bianchini 6, Giunchetti 6,5, Klijajic 6,5, Ronchetti 6, Procacci 6 (Fabbri 6, 28’ st.); Pandolfi L. 6,5 Masawoud 6,5 (Bucchi sv., 36'st.), Lixhajku 5,5 (Ghinelli 6, 20’ st.); Sane 5,5, Agogo 5,5; Torri 5,5 (Accursi 5,5, 20’ st.). A disposizione: Troselj, Brisku, Fabbri, Valmori, Bucchi, Ghinelli, Giometti, Antonelli, Accursi. All. Giuliodori 6.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Novelli 6,5, Tomba 6,5, Urso 6,5, Shkambaj 6 (Beu sv. 44’ st.), De Marco 6; Gambini 6, Pandolfi R. 5,5, Tonelli 5,5 (Subissati sv., 36’ st); De Feo 6 (Balleello 6, 33’ pt.),Braconi 5,5, Alonzi 5,5 (Pesaresi 5,5, 28’ st.). A disposizione: Taina, Pesaresi, Balleello, Bucari, Subissati, Pompilio, Peu, Respinghi, Gasparroni. All. Magi 6.

Arbitro: Barbatelli di Macerata 5,5 (assistenti: Petrakis di Siena, Sintini di Cesena).

Una maratona di nervi e adrenalina sotto il sole cocente: Fosso e Vigor danno spettacolo tra grandi parate ed emozioni, trionfano i padroni di casa ai calci di rigore. Un pomeriggio afoso, con leggero vento, non ha impedito a Fossombrone e Vigor Senigallia di regalare una sfida intensa e vibrante, decisa solo da una infinita serie di rigori. Il match, terminato 0-0 nei tempi regolamentari, ha visto la squadra di casa imporsi 8-7 dagli undici metri, tra applausi, sospiri e cori incessanti dei tifosi. Il primo tempo è molto combattuto e la Vigor riesce a sviluppare bene sulle fasce, mentre il Fossombrone cerca di recuperare palla alto per lanciare subito le punte. Gli errori condizionano i primi tratti di partita da entrambe le parti. Al 17’, brutta uscita difensiva della retroguardia di casa, recupero della Vigor, gran tiro di Tonelli che fa la barba al palo. Poco dopo si vede anche il Fossombrone, con Likaxhiu ci prova dal centro dell’area, ma il suo tentativo viene murato. Alla mezz’ora, De Feo deve lasciare il campo a causa di un duro contrasto a centrocampo con Kljajic. Sul finale di tempo Procacci tenta il tiro dal limite, che termina alto.

Nel secondo tempo si nota la stanchezza, soprattutto dalla mezz’ora in poi. Il Fossombrone si fa più pericoloso, ma le occasioni sono rare. Al 10’, Ronchetti commette un grave errore difensivo, la palla carambola in area e Bianchini salva sull’acrobazia di Balleello. Al 13’, Agogo supera fallosamente il portiere, Torri insacca, ma il gol viene annullato. Al 17’, bella azione di Ronchetti che serve Procacci, ma il tiro è debole e termina tra le mani di Novelli. Al 34’, il nuovo entrato Fabbri mette un cross per Ghinelli che calcia a lato. Fabbri si fa rivedere nel recupero, prova il jolly dai 30 metri, paratissima di Novelli, che alza sopra la traversa e inchioda il risultato sullo 0-0. Si va quindi ai rigori. Fabbri apre la lunga serie di penalty, Pesaresi risponde, poi Sanè fallisce e Urso spiazza il portiere. La tensione cresce ad ogni tiro: tra applausi e fischi di paura i supporter vivono attimi di gioia e sconforto. Decide la sfida la parata di Bianchini su Braconi: il Fosso trionfa 8-7, con la curva che esplode di gioia, mentre gli ospiti tornano a casa delusi dopo un pomeriggio di grande tensione.

Valerio Paganelli