Biblioteca e campo da calcio. Pannelli fotovoltaici ovunque

Quindicimila euro all’anno. A tanto ammonta il risparmio per le casse comunali di San Lorenzo in Campo che garantiranno, in base al prezzo attuale dell’energia elettrica, i due nuovi impianti fotovoltaici installati sul tetto della Biblioteca e su quello degli spogliatoi del campo da calcio. Lo evidenzia il sindaco Davide Dellonti: "Energia pulita per la biblioteca e per il campo sportivo, grazie alla messa in funzione dei due nuovi impianti fotovoltaici su copertura, per oltre 20 kWp complessivi. Con l’allaccio alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico sulla copertura dello spogliatoio del campo sportivo da 12,8 kWp e quello sul tetto della Biblioteca Comunale ‘Cardini’ da 8,3 kWp, abbiamo concluso anche l’intervento relativo al bando ‘C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica’. Centoquarantamila euro a fondo perduto arrivati dal Governo, che ci consentiranno un risparmio rilevante in bolletta, di circa 15mila euro annui".

Dellonti prosegue con la descrizione degli interventi eseguiti: "Negli spogliatoi del campo sportivo abbiamo realizzato nuovi infissi, un nuovo sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con pompa di calore ad alta efficienza, con la conseguente dismissione della vecchia caldaia a metano, e la realizzazione di un impianto fotovoltaico a tetto da 12,8 kWp con sistema di accumulo a batteria dell’energia elettrica". "Alla biblioteca – riprende – abbiamo dato vita a un impianto di climatizzazione (riscaldamento e raffrescamento) con pompe di calore e fan-coil ad alta efficienza; alla climatizzazione del locale al primo piano che non era servito; più un fotovoltaico da 8,3 kWp in copertura".

Il primo cittadino conclude: "Siamo particolarmente soddisfatti del risultato, in quanto l’accesso al bando ministeriale in oggetto e le modalità di partecipazione erano particolarmente complesse e necessitavano di una serie di prerequisiti importanti, tanto che pochi comuni sono riusciti a partecipare. Ringrazio, pertanto, sia l’ufficio tecnico comunale che il consulente esterno Davide Barbaresi".

Sandro Franceschetti