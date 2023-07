Biblioteca ‘Gianfranco Sabbatini’ Oggi l’apertura al pubblico

Nella corte di palazzo Montani (piazza Antaldi, 2) oggi alle 18 si onora l’apertura al pubblico della biblioteca "Gianfranco Sabbatini", inaugurata il 1° ottobre scorso e in realtà già discretamente aperta ai cittadini fin dal 5 giugno. Per l’occasione l’associazione "Le Voci dei Libri" e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro propongono un incontro chiamato "Storie dalla Biblioteca Sabbatini", nel corso del quale Enrico Capodaglio racconterà il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti; dopo la relazione, si potrà visitare la biblioteca. Serata multipla, insomma: da un lato il piacere di ascoltare Enrico Capodaglio, che illustrerà il grande poema. Dall’altro i pesaresi potranno vedere la sistemazione della grande biblioteca di Gianfranco Sabbatini, che oltre all’amabile uomo politico, fu anche un lettore attento a ogni genere di narrazione. La sua è una "biblioteca d’autore", cioè una raccolta che testimonia l’attività intellettuale e il contesto storico e culturale del possessore. La Biblioteca, per l’attuale presidente della Fondazione Marco Martelli, "è la testimonianza di come un intellettuale della seconda metà del XX secolo abbia concepito la ricchezza della cultura umanistica. Sono circa 17.000 volumi fra libri di narrativa e di argomento sociologico, politico, filosofico e artistico, oltre a strumenti bibliografici di primo orientamento e una significativa presenza di fumetti e di gialli". Tra i volumi presenti nella Biblioteca Sabbatini non mancava il don Chisciotte. All’inizio del Seicento Miguel de Cervantes, ammiratore di Ariosto, narra le avventure di don Chisciotte della Mancia, che nascono dalla lettura appassionata dei romanzi cavallereschi da parte di un hidalgo cinquantenne. "Egli si convince d’un tratto – afferma Enrico Capodaglio, relatore dell’incontro – d’essere l’ultimo dei cavalieri erranti in tempi prosaici e disincantati, rivelandosi, nonostante e attraverso la follia, l’uomo più puro e dirompente, nel suo felice anacronismo tragico. Cervantes tesse un elogio della pazzia come forza nutriente dell’amore e della giustizia, con uno spirito non lontano da quello di Erasmo da Rotterdam, e con una comicità profonda che ci fa riflettere nel profondo sulla commedia umana".

r.p.u.