Bici e fioriere danneggiate. Identificati i baby-vandali. E la piaga dei bulli si allarga

Sono tutti minorenni i vandali che hanno agito indisturbati in piazzale Micciché la notte tra sabato e domenica. La polizia, nel visionare quanto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è riuscita ad identificare chi ha danneggiato una fioriera del salone di bellezza di Bernardini e alcune biciclette parcheggiate dietro le edicole di piazzale Matteotti. La rabbia e il disfattismo si è scaricata anche sulle biciclette “asserragliate“ in via Annesio Nobili. Ancora ieri erano evidenti gli effetti dell’agguato vandalico: ad avere la peggio è stata una bici da corsa a cui sono state cavate entrambe le ruote, mentre il biciclo più difficile da recuperare sarà quello incatenato al contrario e incastrato a coltello, tra la parete e il parcheggio di biciclette; con entrambi gli pneumatici verso il cielo; sellino e manubrio sul selciato. Anche in questo caso la polizia ipotizza che ad agire siano stati dei ragazzini.

Più del valore di quanto rovinato fa riflettere che gli autori degli atti vandalici siano tutti minorenni. La situazione evoca una situazione analoga sperimentata dai residenti di Piazza Redi i quali per lungo tempo hanno vissuto in scacco di un gruppetto di bulli. Il fenomeno è ridimensionato, ma non eliminato come hanno testimoniato alcuni residenti con le finestre affacciate sopra i giardinetti in una strada vicina, via Meucci, luogo appartato dove un gruppetto di adolescenti ciondola, danneggia quanto gli capita attorno e schiamazza per diverse ore al giorno. A fine gennaio in via Commandino, a pochi metri da piazza Redi, un litigio tra ragazzini è sfociato in violenza e un’ambulanza del 118 aveva soccorso la giovanissima vittima trasportandola al pronto soccorso. Per interrompere la rissa sono dovuti intervenire i carabinieri. La cronaca continuamente traccia casi di bullismo come quello avvenuto un mese fa quando un sedicenne è stato accerchiato e picchiato da tre suoi coetanei per sottrargli la felpa firmata “Dior“.

Come vanno letti questi fenomeni? "Secondo me vanno implementati i servizi e non le telecamere – osserva Francesca Scicchitano, psicoterapeuta, tra i fondatori di Snodo 1, locale all’interno dell’oratorio di Loreto, dove gli adolescenti, gratuitamente, possono incontrare una decina di psicoterapeuti e parlare apertamente del proprio disagio. "Il problema non è quello di mettere più telecamere, il problema è quello di intercettare il disagio dei ragazzi – continua –. Perché se i ragazzi si comportano in questo modo sono evidentemente molto arrabbiati, sono aggressivi contro le cose, contro le persone, contro il bene altrui, contro la società, quindi va compresa questa loro rabbia, va gestita, accolta, ed elaborata in qualche modo. Abbiamo una grande tentazione di controllo, ma i ragazzi non si comportano così perché non ci sono abbastanza telecamere a fare da deterrente. Noi con lo Snodo1 ascoltiamo molto questo disagio e posso dire che è necessario moltiplicare questa attività di comprensione e accompagnamento fuori dal disagio giovanile". Ma da cosa scaturisce tutto ciò? "Anche da una grande povertà economica – conclude la psicoterapeuta –: parliamo di ragazzi le cui famiglie per via di pochi strumenti anche economici sono disilluse sul futuro e alimentano nei loro figli questo senso di rassegnazione e frustrazione".

