Bici, rotatorie, verde. Via Giolitti rinasce: "Più vivibile e sicura". Approvato il progetto

La Giunta Biancani ha approvato il progetto per la realizzazione del secondo stralcio di lavori di riqualificazione dell’asse urbano ciclabile via Fratti – via Giolitti: un passaggio tecnico necessario per partecipare al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che finanzia opere a favore della mobilità ciclabile nei centri abitati.

Il progetto, del valore di circa 650mila euro, è un intervento strategico per la mobilità sostenibile, pensato per migliorare la viabilità cittadina, la qualità della vita di residenti e commercianti. Tra le altre cose prevede: la realizzazione di due rotatorie negli incroci di via Giolitti-via Lanza e via Giolitti-via Costa, un nuovo tratto di Bicipolitana tra la rotatoria di via Belgioioso e via Andrea Costa e incremento d verde pubblico in particolare con nuove alberature. Interventi mirati anche al miglioramento della viabilità esistente, in un’ottica di sicurezza e sostenibilità, pensato per dare continuità al primo stralcio di interventi realizzati in via Fratti.

Importante sottolineare, fanno sapere dal Comune, che questa approvazione non comporta avvio dei lavori, ma rappresenta un atto preliminare che consente al Comune di candidare il progetto al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ogni decisione operativa sarà condivisa con i Quartieri interessati (Il Comune ha già incontrato i presidenti) e con i commercianti della zona, per garantire un confronto trasparente e partecipato con i residenti e con chi vive, ogni giorno, via Giolitti. Una volontà comunque di rendere più agevole e confortevole la vita dei residenti e di tutti i cittadini.