Bici rubate in Rete Domiciliari confermati

Ha messo in vendita sul web almeno una 15ina di bici. Peccato che fossero tutte rubate. Sarebbero stati alcuni dei proprietari derubati a riconoscere i propri mezzi su un sito internet e a far scattare così le indagini. Nel giro di poco, i carabinieri sono risaliti al venditore di bici rubate altrui e il 40enne fanese è finito agli arresti domiciliari. Ieri, difeso dall’avvocato Ede Orsatti, l’uomo ha chiesti la revoca della misura. Ma il gip non l’ha accolta e ha confermato invece i domiciliari. Resta quindi tra le pareti di casa sua in

attesa degli sviluppi delle indagini che potrebbero portarlo a processo.

Non è ancora

chiaro da chi il presunto ricettatore prendesse le due ruote rubate da rivendere sul web. Ha negato di averle rubate lui. Ieri ha tentato di dare una spiegazione, ma non avrebbe dato agli inquirenti tutte le risposte che si aspettavano. Intanto alcune delle bici rubate potrebbero tornare presto nelle mani dei legittimi proprietari.