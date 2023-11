Bici speciali: e il ciclismo diventa inclusivo

di Tiziana Petrelli

Far scoprire anche ai disabili l’emozione del vento in faccia e farli uscire dalla solitudine che la propria condizione troppo spesso impone. E’ quanto si propone il progetto di inclusione sociale e sportiva "Tutti in bici" nato a Fano dall’unione di diverse realtà legate alla promozione dell’uso della bicicletta. Perché le due ruote, in realtà, non sono strumento di mobilità sempre accessibile a tutti. Lo sanno bene le famiglie con figli diversamente abili, che non sono in grado di pedalare o di stare in equilibrio da soli.

Per questo le associazioni Asi e Agfi hanno prima acquistato una bicicletta speciale "OL3 Bike" e poi l’hanno messa a disposizione gratuita di un progetto nato nei mesi scorsi che ora si apre ancora di più alla città dando appuntamento a tutti il venerdì dalle 16.30 alle 17.30 all’ingresso di via Fattori del Circuito Marconi (dopo l’epifania l’appuntamento sarà di lunedì). Lezioni di bicicletta gratuite per chi in bici non ci sa andare o non ci può andare da solo. "A Fano ci sono un sacco di discipline sportive che includono e accolgono i nostri ragazzi diversamente abili - introduce il tema l’assessora allo Sport Barbara Brunori -, dalle bocce che hanno sfornato tanti campioni nazionali, al Baskin passando per il nuoto e il volley. Ora c’è anche il ciclismo inclusivo, grazie all’azione di volontariato di tanti specialisti".

"Il progetto è nato dall’esigenza di molte famiglie - hanno spiegato i due promotori, Stefano Chiapponi e Simone Paradisi, che nel tempo sono stati coadiuvati da altri quattro esperti - di ritagliarsi uno spazio di serenità e divertimento, per il loro figlio. E con il loro figlio". Un’ora a settimana, al Marconi, viene creato un circuito speciale per far allenare "i ragazzi meno performanti", per farli divertire e apprendere i rudimenti delle due ruote. "Attraverso la bicicletta insegniamo loro ad acquistare autonomia personale maggiore - ha aggiunto Letizia Orazi, laureanda in Scienze Motorie - per essere poi in grado di fare cose insieme agli altri componenti della famiglia, come un giro in bicicletta. L’obiettivo base è quello di farli muovere. Per ognuno valutiamo la partenza e da lì costruiamo il lavoro".

Tutto viene definito dal fatto che sappiano già pedalare, oppure no. "Per quelli che non hanno l’abilità di stare in equilibrio o condurre il mezzo, mettiamo a disposizione gratuita il tandem di OL3 Bike - spiega Francesca Busca, presidente di Agfi, l’associazione dei genitori per l’inclusione sociale - che abbiamo acquistato grazie ai fondi di Facciamoci in 4: una bici per due persone, a guida posteriore, con manubrio allargato in modo da portare avanti i nostri figli e con pedalata assistita. Uno strumento (molto costoso e poco accessibile alle famiglie) che però è in grado di far fare ai nostri figli cose semplici che non hanno mai fatto, come andare in bici al mare a prendersi un gelato con il fratello normodotato sperimentando così l’emozione del vento in faccia".