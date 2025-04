Biciclette abbandonate a Pesaro, ecco che fine fanno i rottami rimossi

Pesaro, 15 aprile 2025 – In mezzora di perlustrazione le biciclette rottamate dall’amministrazione comunale sono state 21 su 80, una su quattro. E’ il primo risultato della prima bonifica “antidegrado“ messa a segno ieri, da agenti di polizia locale, tecnici di Marche Multiservizi e del Centro operativo comunale, in piazzale Micciché, piazzale Matteotti, piazzale Cesari e via Diaz.

Le due ruote rimosse

Obiettivo? “Eliminare le biciclette abbandonate da mesi, per non dire anni, su spazi pubblici che non possono essere scambiati da qualcuno per il proprio magazzino – osserva il sindaco Andrea Biancani –. Spesso si tratta di mezzi vandalizzati a tal punto da non essere più utilizzabili o addirittura pericolosi perché non più integri. Se un bambino si ferisce perché armeggia contro quelli che spesso sono diventati poco più che ferri vecchi, con chi ce la prendiamo? Ritengo quindi che sia doveroso partire dal rispetto degli spazi pubblici di cui sicurezza e accessibilità sono garantite, prima di tutto, da comportamenti civili. Devo ricordare io a cosa servono le rastrelliere?”.

Rimozione biciclette: al lavoro per aprirle e portarle via

Per mettere le bici al riparo dai furti, fenomeno persistente in città? “Non solo. Le rastrelliere evitano il parcheggio selvaggio che potrebbe essere d’intralcio alla circolazione dei veicoli e alle regole del codice della strada. Funzione, questa che viene inibita, se sono tutte occupate da relitti. Da qui il via ad un’attività di bonifica senza precedenti perché sistematica: la bonifica infatti interesserà tutti i quartieri cittadini e per i mesi a seguire. Chiaro?”.

Il sindaco dà il via all’operazione. Con lui ci sono due assessori (Sara Mengucci e Maria Rosa Conti), la consigliera comunale di maggioranza Evelina Anniballi; l’ingegnere Franco Macor di Marche Multiservizi. A liberare le rastrelliere dalle carcasse di biciclette, ci pensano gli operai del Comune armati di cesoie per tagliare i lucchetti e di frullini per sciogliere anche le catene più pesanti.

“Tutto ferro che verrà riciclato – commenta Anniballi –. Tra i materiali recuperabili c’è la camera d’aria che può essere impiegata per la realizzazione dei tappeti in esterno nei parchi gioco dei bambini”.

La domanda viene spontanea: le biciclette in odore di rottamazione che fine fanno? “Vengono smaltite – va al sodo il sindaco –. Il Comune non può accollarsi il costo di un servizio di deposito. Le bici saranno smaltite nel centro di riciclaggio di via Toscana. Non è possibile per il proprietario venire a recriminare: si poteva svegliare prima. Se si apre un conflitto, siamo pronti al conflitto”.

Se il proprietario vuole conservare il proprio rottame si deve svegliare prima, non dopo la bonifica. “Ma i cittadini hanno compreso. Sono ormai tre settimane che informiamo la cittadinanza: oggi constatiamo con piacere che l’appello rivolto ai pesaresi affinché rimuovessero le proprie biciclette non più funzionali dalle rastrelliere è stato preso seriamente. I rottami sono infatti diminuiti”. Mengucci ricorda che “i cittadini potranno continuare a inviare le loro segnalazioni riguardo alla presenza di bici abbandonate chiamando 0721387800 o inviando una mail a pl.quartieri@comune.pesaro.pu.it”.

A riprova di ciò raccontiamo una scena di cui siamo stati testimoni. In via Diaz, dove c’è una rastrelliera gremita di biciclette, abbiamo trovato una signora in attesa proprio della task force antidegrado. “Ho perso la chiave di questo lucchetto che lega insieme la bici di mio nipote e un’altra vecchissima sempre di famiglia: potreste tagliare la catena e smaltire entrambi? Non le usiamo più”. Sorpreso il sindaco si è sciolto in un sorriso e ha invitato, Sergio, l’operaio del Comune a tagliare la grossa catena con il frullino. Prima che le scintille finissero, la pesarese ha salutato la comitiva e se n’è andata dietro alle proprie faccende, soddisfatta.