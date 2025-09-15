Biciclo Ottocentesco vince ancora la Pieve

La Pieve ha vinto ancora: non molla il palio del Biciclo Ottocentesco, corso ieri pomeriggio a Fermignano nel circuito cittadino, la contrada che deteneva il trofeo dall’anno scorso. Hanno fatto il bis alla trentottesima edizione i tre biciclisti Alessio Cantucci, Jacopo Pellegrini e Emanuele Feduzi, allenati da Federico Cristini.

La giornata è stata segnata da una esclusione illustre dalla finale, quella della Torre, che è stata squalificata durante la batteria eliminatoria, accantonando così quella che poteva essere la principale rivale della finale, come fu anche lo scorso anno. La gara è partita con La Pieve subito in testa, grazie alle pedalate di Alessio Cantucci, che fin dal primo giro ha messo dietro nell’ordine San Lazzaro, San Silvestro e Calpino. Dietro l’ammiraglia spider, i vari giri si sono snodati senza colpi di scena fino al primo cambio, in cui Jacopo Pellegrini ha accumulato ulteriore vantaggio per La Pieve. Unica variazione, il secondo staffettista di Calpino, che era quarto, ha superato San Silvestro nelle retrovie ed è riuscito ad assicurarsi il terzo gradino del podio. All’ultimo cambio per la Pieve è salito in sella il sindaco Emanuele Feduzi che ha iniziato subito a gestire il vantaggio su San Lazzaro, la quale ha provato a rimontare ma senza riuscirci. Medaglia d’argento quindi per Giacomo De Santi, Mattia Duranti e Nicola Santucci.

Soddisfatta la Pro Loco Fermignano per un’edizione con tanto pubblico e ben riuscita: "Ora l’impegno – dice il presidente Loris Scansalegna – va tutto alla sessantesima edizione del Palio della Rana che sarà la prossima primavera".

Giovanni Volponi