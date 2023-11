Biennale d’arte alla Galleria

Dall’ 11 al 18 novembre la Galleria Rossini ospita la XXV Biennale d’Arte, a cura dell’Associazione Emma Corvo, in collaborazione con Liceo Artistico Mengaroni. Il luogo della cultura inaugurato lo scorso agosto per ampliare l’offerta cittadina e offrire spunti di partenza per eventi, scambi e progetti di creatività, dà ora spazio ad una mostra collettiva dedicata a Emma Corvo.

Le Biennali del "Gruppo 7" - nato nel 1965 con il patrocinio dell’Azienda Autonoma di Soggiorno di Pesaro dopo lo scioglimento di un’altra associazione d’artisti: "Il Camaleonte" - sono state per moltissimi anni l’avvenimento artistico più gradito e seguito dalla città, mantenendo il valore di una manifestazione artistico-democratica con sfumature elitarie, sia per alcuni componenti, sia per i modi con cui veniva gestita. Emma Corvo, Cecilia Picciola Ferri e Paola Ranocchi sono le tre pittrici pesaresi fondatrici storiche del gruppo che recuperava a spazio pubblico per mostre d’arte, la centralissima Sala Laurana mal usata nel dopoguerra.

Il gruppo è stato la dimostrazione di quanto "la provincia" possa essere culla e lievito per personalità di spicco. Ingresso gratuito. Info. 0721 387541.

b.t.