Biesse, ancora novità: richiamato La Tour

Sempre più radicale la chiusura con un certo passato all’ interno della Biesse. Ieri si è riunito il consiglio di amministrazione dell’azienda controllata dalla famiglia Selci. Due le nomine: una e’ quella di Piergiorgio Bedogni che entra nel consiglio di amministrazione. Bedogni prende il posto lasciato vacante di un componente chiamato da Massimo Potenza, ex amministratore della Biesse, che ha lasciato l’incarico alcuni mesi fa. La seconda nomina, ben piu’ importante perché operativa, è quella del ritorno di Pierre La Tour come responsabile Finanza del gruppo.

"Forte di un passato di gestione industriale multinazionale – si legge in una nota dell’azienda – e dell’esperienza maturata in Biesse, dove ha operato dal 2019 a inizio 2024, torna con un perimetro di più ampio spettro, con l’obiettivo di garantire l’efficientamento e lo sviluppo del business".

La Tour, 57 anni, laureato in economia a Ginevra, italiano dalla formazione internazionale, prende il posto di Nicola Sautto chiamato sempre dall’ex ad Potenza quando quest’ultimo era entrato in ‘collisione’ di vedute con Pierre La Tour. La Tour per oltre un anno ha lavorato poi come responsabile Finanza per il gruppo Ferragamo, gruppo che ha lasciato un paio di settimane fa quando Roberto Selci gli ha chiesto di rientrare in Biesse. Chiusa la partita con Sautto - con contenzioso legale nel mezzo -, da ieri è ufficiale la nomina di La Tour che da oggi è quindi operativo in Biesse. Per La Tour si tratta di una specie di ritorno a casa: "Sono orgoglioso - dice il manager - di rientrare in una realtà industriale che si è sempre distinta a livello italiano e internazionale".

Roberto Selci sta rimettendo assieme i cocci perché ha nominato Broccoli come responsabile delle vendite e quindi Casadei come responsabile di tutte le fabbriche del gruppo.

