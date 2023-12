Biesse: La Tour si è dimesso

Nell’ambito di una forte ristrutturazione aziendale come quella che ha in corso la Biesse, come un fulmine a ciel sereno la società ha ieri comunicato che il capo della finanza Pierre La Tour, front man con la Borsa e gli investitori, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. A smentire qualsiasi frizione interna all’azienda, come qualcuno aveva ipotizzato, sta il fatto che La Tour dovrebbe assumere a fine marzo l’incarico sempre di Cfo in un’altra società quotata in Borsa e più grande della Biesse.