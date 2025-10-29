Biesse, un tonfo storico in Borsa. Il titolo crolla fino al 17 per cento. Ritocco ai vertici: arriva Parpajola

Forse nella storia della Biesse, da quando è quotata alla Borsa di Milano, non è mai capitato un tracollo come quello di ieri: il titolo ha perso nel corso della seduta il 17% passando dai 7 euro e 36 dell’apertura a 6 euro e 12 alla chiusura delle contrattazioni. Un precipizio arrivato con la presentazione dei conti della terza trimestrale, che non sono buoni: rosso che sfiora i 9 milioni di euro, in calo dell 11,5% e posizione finanziaria netta negativa per 48 milioni. Calo del portafoglio ordini del 17% che passa a 211 milioni rispetto ai 255 dello stesso periodo dello scorso anno. Va detto – ma siamo fuori dalle note ufficiali della società – che l’unica controllata che genera utili e cassa pare che sia la Hsd di Gradara. Tutte le altre società comprese le ultime acquisizioni, Gmm e Bavelloni, non producono utili. Comunque al crollo di Borsa c’è una giustificazione dettata dal fatto che la società della famiglia Selci ha messo in cantiere un riacquisto azioni – metodo per sostenere il valore – che non deve partire da una quotazione superiore ai 6,65 euro. Operazione che andrà avanti a partire da oggi per un milione di euro e terminerà ad aprile del 2026.

Ma al di là delle operazioni di finanza, continua a scendere il numero dei dipendenti diretti che sono andati sotto i 1500 su Pesaro ed è stata anche firmata la solidarietà che si protrarrà per un altro anno. Manca solo l’ok dal ministero. Quindi non ci saranno licenziamenti e scossoni sociali. Per quello che riguarda la società altro ‘ritocco’ al vertice perché Roberto Selci, che è presidente ed anche amministratore delegato avrà dal primo novembre come spalla la moglie Alessandra Parpajola, laureata in economia e commercio, da qualche mese anche lei tutti i giorni in azienda per vedere di rimettere in piedi una situazione difficile. Difficile anche e non solo per il mercato, perché la Biesse sta cercando di riportare a casa qualche dipendente strategico che era uscito con gli incentivi. Dietro c’è anche il problema della concorrenza perché i cinesi, si fanno sentire: vendute macchine con lo stesso colore della società di Chiusa di Ginestreto per cui si è deciso di cambiare colore per non generare equivoci. Il responsabile finanza del gruppo Pierre La Tourre – un rientro il suo – dice: "Anche a seguito del cambiamento del vertice aziendale avvenuto a metà anno, il nuovo management ha attivato specifiche azioni di contenimento dei costi, volte a mitigare gli effetti della contrazione dei ricavi e a preservare la solidità patrimoniale del gruppo. Tali misure includono la razionalizzazione degli investimenti, l’ottimizzazione degli approvvigionamenti e il monitoraggio continuo della struttura operativa". Poi La Tourre tocca uno dei punti cruciali e cioè il commerciale uscito devastato dalla gestione Potenza: "Stiamo efficientando la capacità di evasione degli ordini nell’intento di ridurre nelle tempistiche di consegna". Per Roberto Selci & C davanti c’è una durissima cronoscalata.

m. g.