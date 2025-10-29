Biesse, un tonfo storico in Borsa. Il titolo crolla fino al 17 per cento. Ritocco ai vertici: arriva Parpajola

Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Pesaro
29 ott 2025
MAURIZIO GENNARI
Cronaca
Mai capitato un tracollo come quello di ieri: dai 7 euro e 36 dell’apertura a 6 e 12 alla chiusura delle contrattazioni. Roberto Selci, presidente e ad, avrà dall’1 novembre come spalla la moglie.

Forse nella storia della Biesse, da quando è quotata alla Borsa di Milano, non è mai capitato un tracollo come quello di ieri: il titolo ha perso nel corso della seduta il 17% passando dai 7 euro e 36 dell’apertura a 6 euro e 12 alla chiusura delle contrattazioni. Un precipizio arrivato con la presentazione dei conti della terza trimestrale, che non sono buoni: rosso che sfiora i 9 milioni di euro, in calo dell 11,5% e posizione finanziaria netta negativa per 48 milioni. Calo del portafoglio ordini del 17% che passa a 211 milioni rispetto ai 255 dello stesso periodo dello scorso anno. Va detto – ma siamo fuori dalle note ufficiali della società – che l’unica controllata che genera utili e cassa pare che sia la Hsd di Gradara. Tutte le altre società comprese le ultime acquisizioni, Gmm e Bavelloni, non producono utili. Comunque al crollo di Borsa c’è una giustificazione dettata dal fatto che la società della famiglia Selci ha messo in cantiere un riacquisto azioni – metodo per sostenere il valore – che non deve partire da una quotazione superiore ai 6,65 euro. Operazione che andrà avanti a partire da oggi per un milione di euro e terminerà ad aprile del 2026.

Ma al di là delle operazioni di finanza, continua a scendere il numero dei dipendenti diretti che sono andati sotto i 1500 su Pesaro ed è stata anche firmata la solidarietà che si protrarrà per un altro anno. Manca solo l’ok dal ministero. Quindi non ci saranno licenziamenti e scossoni sociali. Per quello che riguarda la società altro ‘ritocco’ al vertice perché Roberto Selci, che è presidente ed anche amministratore delegato avrà dal primo novembre come spalla la moglie Alessandra Parpajola, laureata in economia e commercio, da qualche mese anche lei tutti i giorni in azienda per vedere di rimettere in piedi una situazione difficile. Difficile anche e non solo per il mercato, perché la Biesse sta cercando di riportare a casa qualche dipendente strategico che era uscito con gli incentivi. Dietro c’è anche il problema della concorrenza perché i cinesi, si fanno sentire: vendute macchine con lo stesso colore della società di Chiusa di Ginestreto per cui si è deciso di cambiare colore per non generare equivoci. Il responsabile finanza del gruppo Pierre La Tourre – un rientro il suo – dice: "Anche a seguito del cambiamento del vertice aziendale avvenuto a metà anno, il nuovo management ha attivato specifiche azioni di contenimento dei costi, volte a mitigare gli effetti della contrazione dei ricavi e a preservare la solidità patrimoniale del gruppo. Tali misure includono la razionalizzazione degli investimenti, l’ottimizzazione degli approvvigionamenti e il monitoraggio continuo della struttura operativa". Poi La Tourre tocca uno dei punti cruciali e cioè il commerciale uscito devastato dalla gestione Potenza: "Stiamo efficientando la capacità di evasione degli ordini nell’intento di ridurre nelle tempistiche di consegna". Per Roberto Selci & C davanti c’è una durissima cronoscalata.

