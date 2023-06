Big Carlo Carciani negli azzurri over 50 campioni d’Europa

C’è un po’ di Urbino nella nazionale italiana di basket over 50 ‘Golden Players’, freschi campioni d’Europa. È Carlo Carciani, ex giocatore di pallacanestro un serie C2 e gestore di un’attività commerciale, l’urbinate che ha contribuito al successo italiano nei campionati europei riservati alle fasce d’età senior che si sono tenuti pochi giorni fa ad Albufeira, in Portogallo. "Sono arrivato nella nazionale over 50 per caso – racconta Carciani – perché disputando alcuni mesi fa un’amichevole contro la nazionale stessa a Cesenatico, mi hanno notato e poco dopo mi hanno convocato. È stata una sorpresa bellissima, dato che ci sono stati subito gli Europei. Nonostante l’allenatore fosse stato nominato pochi giorni prima, ai gironi abbiamo battuto tre nazionali, in semifinale un altro team italiano, detentori del titolo, mentre in finale abbiamo sconfitto la Lituania 74 a 72. I confronti sono stati tutti ardui ma la coppa ce la siamo meritata". La nazionale è composta per lo più da ex cestisti di serie A e B, con qualche innesto proveniente dalla C, che pertanto offrono un livello tecnicamente alto anche se l’età inevitabilmente avanza. "Io avevo smesso – prosegue il neo campione – per quasi dieci anni, per dedicarmi alla famiglia. Poi, due anni fa, ho ricominciato a giocare in promozione col Cus Urbino e mi sono rimesso in forma. Evidentemente l’allenamento ha pagato, se mi hanno scelto tra i più bravi italiani".

Gio. Vol.