Big match Fermignanese-Villa. Sant’Orso affronta il Castello

In Promozione oggi e domani si gioca per la nona giornata del girone di andata. Cinque gli anticipi odierni con l’immancabile derby. Calcio d’inizio alle ore 14,30.

Fermignanese 1923- Villa San Martino. "Si affrontano due delle tre squadre che ad oggi hanno il miglior attacco, spiega l’allenatore della Fermignanese Simone Pazzaglia- da parte nostra dobbiamo avere la massima attenzione e concentrazione e non la superficialità che abbiano avuto gli ultimi 30 minuti dell’ultima partita". Sull’altro fronte il commento prepartita è del diesse Luca Bocci: "Affrontiamo la prima della classe, come nelle ultime due servirà una parità perfetta. Purtroppo non abbiamo raccolto niente tra Marina e Jesina, ma con buone prestazioni. La squadra sta bene e vuole tornare a fare risultato". Arbitra Francesco Uncini di Jesi. S.Orso 1980- Vigor Castelfidardo. Al Montesi di Fano si affrontano due squadre che sette giorni fa hanno incamerato un pareggio. I padroni di casa in classifica generale hanno 11 punti, gli ospiti 9. Arbitro Gianluca Persichini di Macerata.

Moie Vallesina- Tavullia Valfoglia. "Un’altra partita- sottolinea il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi- quella contro il Moie Vallesina da interpretare con grande attenzione e concentrazione. Incontriamo la squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in campionato e che è rimasta pressoché uguale". Arbitra Amir Bardi di Macerata.

Marina Calcio- Pergolese. Il Marina che ha fi qui incamerato 12 punti viene dal pari a reti inviolate sul campo del Castelfidardo, la Pergolese è invece reduce dal successo contro il Lunano di punti ne ha 10. Arbitra Francesco Ballaro’ di Pesaro.

Sassoferrato Genga- Barbara Monserra. Qui si gioca al Comunale di Sassoferrato alle ore 15, anche questa è una gara aperta ai tre risultati.

Gabicce Gradara – Appignanese. Il team del presidente Marsili punta a riscattarsi dopo la sconfitta di sette giorni fa nel derby con il Tavullia Valfoglia. Di certo dovrà vincere la resistenza e non sarà facile, di una Appignanese che in graduatoria ha solo un punto in meno del Gabicce. Arbitra Jacopo Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Biagio Nazzaro- Vismara 2008. "Affrontiamo un altro avversario di prima fascia – spiega l’allenatore del Vismara Pierangelo Fulgini- con un organico importante e che viene da cinque risultati positivi consecutivi, sarà sicuramente una bella sfida e un’altra occasione per confermare la nostra crescita". Arbitra Antonio Tarli di Ascoli Piceno.

Jesina- Lunano. I ‘Leoncelli’ sono reduci da due vittorie consecutive ottenute con il nuovo mister in panchina (il fanese Mirco Omiccioli). Il Lunano invece viene da 5 sconfitte consecutive, per oggi molto probabilmente schiererà il nuovo acquisto: il difensore Leandro Carubini, italo- argentino (classe 1992) che ha debuttato nel secondo tempo mercoledì in Coppa. Arbitra Nicolo’ Recchia di Ascoli Piceno.

