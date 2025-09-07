Biglietti del bus introvabili, Adriabus si scusa: “Li daremo alle rivendite”

Pesaro, 7 settembre 2025 – “Provvederemo, già dai prossimi giorni a rifornire tutte le rivendite”. Il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti assicura di voler voltare pagina rispetto ai disagi lamentati nei giorni scorsi dagli abitanti di Gabicce Mare a causa della mancanza di punti vendita dove poter acquistare i biglietti dell’autobus. L’unica rivendita per tutta la città attualmente si trova soltanto al Mississippi, la piattaforma sul mare gestita dalla fondazione che si occupa di promozione turistica, Visit Gabicce: un punto che può essere comodo per i bagnanti, ma decisamente difficile da raggiungere per i residenti, in particolare per quelli dei quartieri Tavollo, Case Badioli e Gabicce Monte lontani dalla spiaggia, il cui accesso d’estate è complicato anche per le restrizioni alla viabilità. Un problema, che è diventato ancora più scottante in questi giorni, quando con l’inizio delle scuole previsto per il 15 settembre le famiglie devono comprare gli abbonamenti annuali per l’autobus.

“Comprendiamo la difficoltà – sostiene il direttore generale di Adriabus – e ci attiveremo per poter ampliare i punti vendita. Il nostro obiettivo infatti è quello di agevolare gli utenti”. Nel frattempo, a Cattolica, dove è stata chiusa la rivendita di Salvadori, Adriabus ha organizzato un punto vendita straordinario fino al 13 settembre (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 16.30, martedì e giovedì dalle 11 alle 16.30) al piano terra, in Comune. Un servizio di cui hanno usufruito molte famiglie anche da Gabicce. Anche se qualcuno, a causa della lunga coda a Cattolica, ha optato alla fine per l’acquisto direttamente a Pesaro. Non c’è invece l’apertura straordinaria a Gabicce: il Comune aveva dato nei giorni scorsi la sua disponibilità a offrire una sala per la vendita, ma ancora l’accordo non è concluso.

Le criticità sul reperimento dei titoli di viaggio, non sono però le sole. Il livello di preoccupazione dei genitori è alto anche sulle modalità con cui avviene il trasporto. Le lamentele riguardano il fatto che gli studenti si trovano stipati sulle linee 130 e 131 che collegano Gabicce e Pesaro, come sardine in scatola. C’è chi racconta di impossibilità di salire alle fermate, di malori a causa dell’eccesso di calca. Ma anche su questo aspetto Adriabus getta acqua sul fuoco. “I primi giorni dell’anno scolastico sono i più complessi perché dobbiamo assestare il servizio – dice il direttore generale - . Il nostro impegno è quello di tenere monitorata la situazione, fare le valutazioni e qualora sia necessario trovare le migliori soluzioni per eliminare i disagi degli studenti”.