Biglietti della lotteria di Carnevale: ecco quelli vincenti

Nella mattinata dell’altro ieri è avvenuta l’estrazione dei biglietti vincenti della "lotteria di sostegno" a margine della 67esima edizione del Carnevale dei Ragazzi.

Questo l’elenco dei 15 premi abbinati ai biglietti vincenti: bicicletta elettrica B 867; monopattino C 209; climatizzatore F 705;

tablet B 419; Televisore LCS 24“ A 963; smartphone F 273; trolley A 489; forno microonde F 838; macchina da caffè B 761 zaino mandarina C 245 grattugia elettrica D 257; tritatutto C 027; minipimer C 679; cinta in pelle G 605; portachiavi gatto E 534.

I premi vanno ritirati telefonando al numero 0721 55783 (Alberto)

l. d.