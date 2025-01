Il biglietto milionario della Lotteria Italia a Pesaro? Gli indizi sul vincitore. Video

Pesaro, 7 gennaio 2024 – La fortuna con la Lotteria Italia bacia ancora Pesaro. A chiusura dell’anno di Capitale della cultura si è registrata in città una maxi vincita, la seconda in Italia. È stato infatti venduto qui, alla tabaccheria Cardinali di cui è titolare Marcello Bucci, il biglietto matrice T378442 che è valso il secondo premio alla lotteria Italia 2025 pari a 2.5 milioni di euro.

Tutti i biglietti vincenti nelle Marche / In Emilia Romagna

Sempre nello stesso esercizio nel 2021 era stato venduto il biglietto del primo premio della lotteria, pari a 5 milioni di euro.

La matrice T

Oggi come allora mistero sul nome del fortunato vincitore: “Abbiamo venduto tantissimi biglietti – spiega la moglie del titolare, Lucia Orazi –, specie della matrice T e specialmente nell'ultimo mese. Li hanno comprati pesaresi ma anche tanti turisti”. Proprio negli ultimi giorni, infatti, sono arrivati in città due pullman di turisti lombardi, over 60. Alcuni di loro sono entrati nella ricevitoria per acquistare i biglietti. Ma il fortunatissimo potrebbe essere anche di un pesarese: tanti quelli che passano ogni giorni nel punto vendita in pieno centro, proprio davanti al teatro.

Silenzio d’oro

Per ora nessuno si è fatto sentire anche perché il fortunato vincitore può passare direttamente a riscuotere senza presentarsi in tabaccheria. Ed è quello che è accaduto nel 2021: il milionario non è passato nemmeno per un “grazie”, né ha inviato un dono in forma anonima.

Cosa deve fare il vincitore

Ecco la procedura – come spiegato sul sito della Lotteria Italia – che deve seguire il fortunato vincitore che, in effetti, non deve per forza passare dalla ricevitoria. Essendo un biglietto cartaceo, infatti, il tagliando vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) in due posti, a scelta del vincitore:

Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. - Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma , che rilascerà apposita ricevuta;

, che rilascerà apposita ricevuta; qualsiasi sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., Intesa Sanpaolo, sul territorio nazionale (la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Ma non basta irrompere con il tagliando, il vincitore dovrà presentare anche:

documento d'identità;

codice fiscale;

codice Iban del conto sul quale accreditare la vincita (nel caso di accredito su c/c bancario o postale).

Il vincitore dovrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Cosa deve fare chi ha comprato un biglietto vincente online

La richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso un qualsiasi sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali, Intesa Sanpaolo, o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, viale del Campo Boario 56/D di Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta.

Anche in questo caso, al vincitore saranno chiesti:

stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco) o codice univoco della giocata;

(recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco) o codice univoco della giocata; documento d'identità del titolare del conto gioco;

del titolare del conto gioco; codice fiscale del titolare del conto gioco;

del titolare del conto gioco; codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita (nel caso di accredito su c/c bancario o postale).

E anche in questo caso, il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.