A Pesaro il biglietto vincente della Lotteria Italia da 2,5 milioni

Pesaro, 7 gennaio 2025 – Pesaro è stata baciata dalla dea bendata in questo inizio di 2025. Infatti, la Lotteria Italia ha fruttato ben 2,5 milioni di euro a un fortunato abitante marchigiano che così ha visto cambiare radicalmente la propria vita. Il biglietto che si è aggiudicato il secondo premio di prima categoria della Lotteria Italia da 2,5 milioni è stato infatti venduto a Pesaro e la combinazione vincente è T378442.

L’estrazione è avvenuta in diretta durante la serata speciale di Affari Tuoi Lotteria Italia, condotta da Stefano de Martino, su Rai Uno, che ha visto la partecipazione di ospiti come Gianni Morandi, Mara Maionchi e Rocco Papaleo. Il neo milionario se ne sarà accorto? Felicitazioni da parte della redazione del Carlino.

Il primo premio da cinque milioni, invece, è stato venduto a Somaglia in provincia di Lodi (biglietto serie T 173756), il terzo premio da 2 milioni (biglietto serie G330068) a Palermo, il quarto da 1,5 milioni (G173817) a Torino e il quinto da un milione (S185025) a Dolo (Venezia).

Nelle Marche per la Lotteria Italia sono stati venduti "202.820 biglietti, il 24,6% in più rispetto all'edizione dello scorso anno", in base ai dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A livello provinciale, fa sapere Agipronews, "Ancona si è consolidata al primo posto: 66.780 tagliandi (+21,6% rispetto al 2023); seguono Pesaro-Urbino (50.640, +30,4%), Macerata (31.560, +24,9%), Fermo (28.860, +20,4%) e Ascoli Piceno (24.980, +26,3%).