Biker si ferisce sul Montiego, salvato con l’elicottero

Momenti di paura ieri per un biker sull’appennino: la stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta infatti intorno alle 13 in località Montiego assieme all’elicottero Icaro 01, attivato per un mountain biker caduto in una zona impervia. L’elicottero Icaro 02, impegnato in un altro intervento, ha dovuto rinunciare alla missione, così è stato attivato Icaro 01 di stanza all’aeroporto di Falconara. La squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ha messo a disposizione un tecnico di elisoccorso, che in maniera autonoma si è diretto verso il luogo dell’incidente. Una volta sbarcato sul posto l’equipaggio di Icaro 01, il paziente è stato stabilizzato ed imbarellato, con l’aiuto di tre tecnici del Soccorso Alpino e Speloleogico Marche. L’uomo, una volta a bordo dell’elicottero, è stato portato direttamente all’ospedale di Torrette per i controlli.