Bilancio 2023, Ruggeri tuona:: "Snobbati i revisori dei conti"

I rilievi del Collegio dei Revisori dei conti rispetto al bilancio della Regione continuano ad essere "snobbati" dall’ente stesso. Questo, in sintesi, è quanto osserva Marta Ruggeri (in foto), capogruppo dei Cinque Stelle e relatrice di minoranza della proposta di atto amministrativo a iniziativa della giunta regionale approvato qualche giorno fa con io suo voto contrario. Ecco perché: "Sono tre anni che il Collegio chiede che sia attivata una struttura di coordinamento e controllo regionale sugli Enti e le società partecipate. Questo per valutare e migliorare il sistema dei controlli interni, in particolare in tema di acquisti senza gara e a trattativa privata per affidamento di servizi e forniture di beni". Indicazioni che però, secondo Ruggeri, vengono eluse: "E’ gravissimo che la maggioranza abbia respinto gli ordini del giorno presentati dalla sottoscritta e dal Consigliere Carancini che chiedevano alla Giunta solo di accogliere le richieste dei Revisori. Dire “faremo”, senza vincolare la Giunta a un impegno preciso, non è sufficiente. Forse non si vuole che emerga qualche ulteriore criticità sulla gestione delle partecipate, oltre a quelle di cui la minoranza e la stampa sono già a conoscenza?" Ruggeri porta gli esempi di Atim, Svem e di Ancona International Airport: per quanto riguarda Atim cita i "186mila euro di compensi nel 2023 al direttore nominato dalla Giunta, che se n’è andato dopo la brutta figura rimediata con il contratto da 750mila euro stipulato con Aeroitalia"; si chiede di "quanti e quali affidamenti diretti, e per quali importi, si avvale Svem per le sue attività"; infine chiede lumi sul "milione e 700mila euro di perdita di Ancona International Airport, società di gestione dell’aeroporto".