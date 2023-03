Bilancio, al Welfare la parte del leone

di Anna Marchetti

Un bilancio triennale 2023-2025 caratterizzato dal caro energia e dagli investimenti del Pnrr. Niente tagli, così rimarranno invariate le tariffe per i servizi a domanda individuale (asili nido, mense, trasporti e centri diurni). Il documento è stato presentato ieri dall’assessore alle Finanze Sara Cucchiarini e dalla dirigente ai Servizi finanziari Daniela Mantoni, dopo l’approvazione del documento nell’ultimo consiglio comunale.

Tra le opere a bilancio anche la variante Gimarra per 25 milioni di euro. Ai 20 milioni di fondi Cipe, il Comune ne dovrà aggiungere altri 5 milioni attraverso un prestito flessibile a Cassa depositi e prestiti, che sarà acceso solo nel caso in cui non ci fosse la disponibilità dell’avanzo di bilancio. Sul documento finanziario incideranno anche le scelte del prossimo Prg: prevista una minore Imu per 500mila euro e una minore valorizzazione dei beni, come Fantasy World, per circa 20milioni di euro.

"Un bilancio – ha spiegato Cucchiarini – che fa i conti con il caro energia, elettricità e metano, che costano un milione di euro in più rispetto allo scorso anno. Nonostante questo, non abbiamo applicato tagli in nessun settore mantenendo gli investimenti pubblici, con un importante piano triennale di opere e i servizi alla persona che nel nostro Comune sono un’eccellenza alla portata di tutte e tutti".

E ancora: "Aumentata la soglia di esenzione per i servizi educativi, tendendo la mano al numero crescente di famiglie in difficoltà esonerate dal pagamento di pulmini e mense: questa operazione costa al Comune oltre 100mila euro l’anno. Abbiamo inoltre applicato un fondo recupero evasione di 550mila euro per il contenimento della Tari. Ciò ha permesso di contrastare gli aumenti deliberati da Ata rifiuti che altrimenti sarebbero ricaduti sui cittadini e sulle imprese".

Un bilancio corposo anche dal punto di vista finanziario: "Le maggiori entrate sono quelle in conto capitale per 50 milioni di euro a seguire quelle tributarie con un gettito di circa 43 milioni di euro, un fondo pluriennale vincolato di circa 10 milioni di euro, trasferimenti erariali per 7,2 milioni di euro e oneri di urbanizzazione per 1,4 milioni di euro. I capitoli di spesa più significativi del bilancio corrente, che ricordiamo pesa per oltre 77 milioni di euro, sono quelli rivolti al Welfare e ai Sevizi alla persona per poco meno di 20 milioni, le spese del personale 19 milioni, quasi 8 milioni per i Lavori pubblici, oltre 4 milioni per Cultura e Turismo e mezzo milione per Ambiente ed Ecologia urbana". Imponente la mole delle opere pubbliche per 72 milioni di euro, di cui 47 del Pnrr.