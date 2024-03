Bilancio Bcc 2023: utile di 10,6 milioni di euro

È stato di quasi 10,6 milioni di euro l’utile d’esercizio della Bcc Fano nel 2023, un dato "che conferma una solidità che ci permette di sostenere la sana economia locale, la mutualità e di creare valore nel territorio dove operiamo, Fano e Senigallia", ha detto il direttore generale dell’istituto Giacomo Falcioni. I numeri di quella che è la sola banca locale di Fano, che conta 9.403 soci e 33.911 clienti, sono estremamente lusinghieri. La raccolta totale fra diretta e indiretta ha raggiunto quota 1 miliardo e 374 milioni (+5,3% rispetto all’anno precedente), mentre crescono anche l’indicatore di solidità bancaria CET1 che si attesta al 30,9% e la raccolta totale che sfiora 1,4 miliardi. Nel 2023, nonostante il notevole flusso di nuove erogazioni verso la clientela per 72 milioni, gli impieghi verso la clientela (mutui e finanziamenti), pari a 528,1 milioni, sono diminuiti dell’8,7% rispetto all’anno precedente per effetto del derisking (riduzione del credito deteriorato) e delle minori richieste di finanziamento in particolare da parte dei privati. "Invece – prosegue il direttore Falcioni - i finanziamenti erogati alle aziende si mantengono vivaci, segno che l’economia del territorio sta conservando una buona dinamicità nonostante il complicato scenario internazionale". In questo contesto Bcc Fano ha potenziato l’attenzione verso le associazioniculturali, sportive e del terzo settore: fra beneficenza, sponsorizzazioni e contributi le erogazioni l’anno scorso hanno sfiorato i 700mila euro. Il bilancio 2023 verrà illustrato il 12 maggio nell’assemblea dei soci al Teatro della Fortuna.

