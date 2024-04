Bilancio: ci sono 4 milioni di avanzo: "Eppure alle scuole solo le briciole"

Ieri in commissione bilancio è emerso che "avremo – osserva la presidente Giulia Marchionni, sottolineando il dato molto positivo – oltre 2,9 milioni di euro di avanzo da investire per nuove opere e riqualificazioni straordinarie da impegnare entro la fine della legislatura. E non solo. L’assessore Andrea Nobili ha reso noto che, lunedì, dalla variazione che porterà in Consiglio emergerà che avremo 1,2 milioni di euro di avanzo libero". Tranquilli i complimenti da parte della consigliera di opposizione alla giunta sono praticamente finiti. Infatti Marchionni, nello spulciare la lista delle spese previste dall’amministrazione è rimasta delusa. Un dato sopra ogni altro ha allertato la consigliera: "Mi chiedo perché per la manutenzione delle scuole sono stati assegnati solo 40mila euro su oltre 4 milioni di euro di avanzo di amministrazione".

Durante l’ultimo anno, però ci sono state precedenti risorse spese per la manutenzione straordinaria.

"Vero, non ricordo il dato complessivo. Ma in base alle continue sollecitazioni che mi arrivano da scuole e famiglie posso dire che quanto abbiamo garantito durante l’anno non è stato comunque sufficiente".

Quali segnalazioni?

"Vetri rotti, tetti da cui piove, pavimentazione usurata. In generale credo che serva uno strutturale intervento di efficentamento energetico: dal cambio degli infissi alla climatizzazione dove possibile. E poi ripetutamente, dalle famiglie in particolare, mi è stata fatta presente la scarsa vivibilità dei corti esterne".

Cioè?

"Manca l’ombra. Se posso dare un consiglio invito l’amministrazione a piantare alberi nei giardini delle scuole, invece di sognare con “il bosco itinerante“. Personalmente risparmierei 120mila euro necessari a pedonalizzare viale Trieste per destinarli alla manutenzione straordinaria delle scuole. Oppure che si attrezzino le scuole di strutture ombreggianti: teli da mettere in pianta stabile".

Dove mancano?

"Anche in scuole di recentissima riqualificazione. Penso per esempio a Borgo Santa Maria dove mi è stato detto che l’intero giardino è sotto il sole cocente. Anche il nido “Cucciolo“ è nuovo: ci sono i giochi, ma non l’ombra. Ma anche in centro storico: il filo rosso, benché sia circondato da palazzoni, non ha l’ombra che servirebbe ad agevolare le attività in esterno. Lo stesso problema mi è stato segnalato a Colombarone".

Chi l’ha sensibilizzata sul tema?

"I genitori si sono resi conto dell’esigenza quando sono stati coinvolti in attività pedagogiche all’avanguardia, fatte in esterno, nei nostri nidi, come la cucina del fango. So che alcuni genitori si sono offerti di finanziare l’acquisto di ombrelloni. Credo che sia ragionevole prenderla in considerazione e risolverla. Anche perché le stesse strutture, poi possono tornare utili in occasione dell’organizzazione dei centri estivi".

Solidea Vitali Rosati