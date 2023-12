"Bilancio con poche risorse per lo sviluppo"

"Un bilancio positivo, che tiene conto di tutte le esigenze". Così il sindaco Maurizio Gambini ha descritto il bilancio preventivo 2024-26, l’ultimo di questa legislatura, presentato in Consiglio comunale insieme alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Di "pochi indirizzi programmatici e risorse per lo sviluppo della città" parla però il Partito democratico: "Serve un discorso di strategia per il potenziamento dell’organico del Comune, il bilancio mostra margini consistenti, circa 700mila euro di spesa affrontabile", ha sottolineato il capogruppo Lorenzo Santi, che dice di non aver trovato piani particolari "per lo sviluppo della città, nel Dup, in grado di incrementare occupazione e residenti. A riguardo delle attività produttive, sembra inserito in maniera generica un interessamento ai prodotti interni del comune, ma non si vedono prospettive di sviluppo, indirizzi specifici o investimenti. Tutto ciò dà l’idea di una prospettiva di conservazione. Sarebbe poi utile leggere di qualche programma di cooperazione con gli altri enti della città, come l’Università o la Galleria nazionale delle Marche, con obiettivi specifici".

Rispondendo a tali osservazioni, Gambini ha sottolineato come sia "sempre difficile capire che strategie adottare per sviluppare questo territorio. L’isolamento non ha giocato a favore, così come il fatto che, di fronte alla crescita continua dell’Università Carlo Bo, cosa positiva, ci sia stato un periodo in cui diverse persone si sono trasferite in comuni limitrofi, affittando gli appartamenti in città agli studenti. Questo ha portato via giovani e chi non fa figli ed è un tema di cui tenere conto nelle programmazioni future. L’unica via d’uscita è avere un territorio molto più unito, con una strategia comune, condividendo le cose, compreso il flusso delle persone che arrivano a Urbino per studiare. Questo si è cercato di fare, ma non è facile, perché ognuno porta avanti una propria politica, mentre una complessiva territoriale sarebbe più giusta, anche associando servizi e progetti. In merito alle attività produttive, le azioni che un Comune come il nostro può fare sono limitate. L’altro settore su cerchiamo di investire è il turismo: bisogna sempre fare di più, ma credo che gli stanziamenti visti avrebbero avuto inciso di più senza i fenomeni di questi anni, come la pandemia. Essendo l’ultimo bilancio preventivo, sono contento perché, nonostante tutti gli investimenti, è in salute".

Nicola Petricca