Bill de Blasio, il ’poliziotto del riciclo’ "Così possiamo salvare la terra"

di Alessio Zaffini

"Viaggio a New York nel clima che cambia": è il nome della conferenza di UlisseFest che domenica, in piazza del Popolo alle 20, coinvolgerà l’ex sindaco della città più grande d’America Bill de Blasio, il quale affronterà le tematiche dell’ambiente e del cambiamento climatico assieme al giornalista Paolo Conti. De Blasio ha concesso una piccola anteprima dell’evento rispondendo a qualche domanda.

Signor de Blasio, come sono le condizioni dell’ambiente nel mondo?

"Siamo in pericolo, non c’è molto da girarci attorno. Purtroppo è sotto gli occhi di tutti che il clima sta cambiando ed è di vitale importanza non perdere tempo. Bisogna agire velocemente e con misure drastiche, altrimenti si arriverà ad un punto di non ritorno".

Quanto influisce l’inquinamento nella vita delle persone?

"Migliaia di milioni di persone si ammalano a causa di smog, ma anche per colpa delle microplastiche. Nel futuro, e non è per essere fatalisti, potrebbero non esserci più città abitabili. New York, per esempio, è una di quelle città, ma ce ne sono tante altre. Purtroppo le condizioni di salute si fanno sempre più fragili e il cambiamento climatico non aiuta".

I newyorkesi come combattono l’inquinamento?

"Abbiamo iniziato a ridurre le emissioni di carbonio, andando a sfruttare le energie alternative, in special modo l’elettrico. Anche molti taxi sono passati all’energia rinnovabile, perché così facendo si va a migliorare la salute dei cittadini. Ma non è solo le auto che bisogna cambiare: è proprio la mentalità mondiale a doversi rinnovare, a capire che ci sono altre vie oltre a quelle conosciute per permettere un futuro ai nostri figli e nipoti".

Lei, nella sua quotidianità, come agisce contro l’inquinamento?

"A Brooklyn abbiamo moltissimi mezzi di trasporto. Personalmente, ho smesso di guidare, nonostante fosse una mia passione, e mi muovo solo in bus e treno. Anche per venire in Italia ho usato un aereo di linea, non ho mai avuto e nemmeno voluto un jet privato. Inoltre, riciclo moltissimo; addirittura, quando ero sindaco, passeggiavo per le strade a controllare che la gente buttasse le lattine nel giusto bidone e sgridando chi lasciava le cose in giro. Ero un po’ un "poliziotto del riciclo"".

Cosa ne pensa dell’Italia e della sua lotta per l’ambiente?

"In Italia c’è una grandissima consapevolezza di quello che è il ’green’, la quale però potrebbe essere migliorata. Ho potuto notare che qui si guida tanto e si utilizzano poco i mezzi; si dovrebbe pensare di aiutare la gente con incentivi, magari per l’acquisto di auto elettriche".

Cosa direbbe a chi non crede nelle consguenze dell’effetto serra?

"Direi di guardare con i loro occhi i cambiamenti che stanno avvenendo. Prendiamo New York come esempio: ci sono temperature che mai si sono registrate, eventi atmosferici che vanno da enormi vampate di calore a burrasche di neve. Non è una cosa normale".

Se dovesse ricevere la cittadinanza italiana, farebbe il sindaco di una qualche città per migliorare l’ambiente?

"Sono orgoglioso delle mie origini italiane, ma recentemente sono stato a Roma e a Napoli e parlando con i sindaci, Gualtieri e Manfredi, ho potuto constatare che il loro lavoro è molto più arduo di quando ero io sindaco a New York".