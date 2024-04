Bimba si incastra la mano in una porta scorrevole. Liberata dai pompieri

Grosso spavento per una bimba di 2 anni a cui si era incastrata la mano nella porta scorrevole all’interno della Biper Banca di Urbania. A liberarla i Vigili del Fuoco del distaccamento di Urbino che allertati dai sanitari del 118 sono prontamente intervenuti sul posto. È successo tutto attorno alle ore 11,30 di ieri all’interno dell’Istituto Bancario con sede nel Corso Vittorio Emanuele 44 quando una bimba tenuta per mano dalla nonna con una manina rimaneva incastrata in una porta di legno scorrevole. Con il pianto della bimba che non riusciva a liberarsi nonostante i tentativi della nonna e del personale della Banca venivano chiamati i sanitari che una volta sul posto allertavano i Vigili del Fuoco che da Urbino raggiungevano in poco tempo Urbania e con gli attrezzi in dotazione riuscivano a liberare la bimba e consegnarla ai sanitari per i controlli di rito. La bambina comunque era in una buona salute anche se sono stati necessari degli accertamenti sulla mano che era rimasta incastrata ed era dolorante.