Bimbe lasciate in casa da sole Coppia nei guai per abbandono

Le due figlie piccole in casa da sole, di sera. La mamma al bar dove lavorava il nuovo compagno. Un’uscita che è costata alla coppia, non solo alla donna, la denuncia per abbandono di minori in concorso. Accusa per la quale rischiano ora di finire a processo. L’imputata è una 34enne di origini bielorusse, mentre lui è un 47enne residente a Marotta. Il fatto risale alla notte tra il 2 e 3 dicembre 2021. A fare denuncia è l’ex marito della donna e padre delle due bambine che quella sera telefona alle sorelline, di 5 e 8 anni, per un saluto.

Dall’altro capo, la vocina della figlia gli dice che la mamma è uscita e che loro sono in casa da sole. Il babbo non la prende affatto bene. È notte e la casa del nuovo compagno della donna si trova in una zona turistica, molto viva d’estate, ma non di certo a dicembre. Si preoccupa e allerta subito i carabinieri che arrivano con una pattuglia da San Costanzo. Nel frattempo, il padre raggiunge il bar del fidanzato della ex, la vede all’interno e le scatta anche una foto con il telefonino. Poi chiede spiegazioni alla donna e lei si sarebbe giustificata dicendo di essere stata chiamata dal compagno per fare una commissione urgente per il bar. Una giustificazione che non è bastata a evitare alla coppia convivente la denuncia per abbandono di minori di 14 anni. Un reato che prevede una pena da 6 mesi a 5 anni di carcere. La procura di Pesaro ha chiesto il rinvio a giudizio. Ieri il giudice Antonella Marrone avrebbe dovuto decidere se mandare a processo o meno i due imputati (difesi dall’avvocato Antonio Baldelli), ma ha dovuto rinviare per un difetto di notifica. Il padre delle bimbe, un pergolese di 48 anni, è pronto per costituirsi parte civile, assistito dall’avvocato Antonella Speranzini, e lo farà alla prossima udienza.

