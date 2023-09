Bimbi 0-6 anni, educatori a confronto a Pesaro: ecco quando

Pesaro, 21 settembre 2023 – "Ogni bambino ci mette del suo. Accogliere e sostenere i processi di apprendimento" è il tema delle due giornate di studio e formazione professionale sui temi dello sviluppo e dell’educazione da zero a sei anni promossi dall’assessorato alla Crescita del Comune di Pesaro e in programma domani (venerdì 22) e sabato 23 all’Hotel Baia Flaminia di via Parigi 8 e nelle scuole del territorio comunale. L’appuntamento - giunto alla 5^ edizione - è rivolto a oltre 500 educatrici, insegnanti, coordinatori, dirigenti e operatori scolastici dei nidi e centri per l’infanzia, delle scuole comunali, statali e paritarie del territorio comunale di Pesaro e dei nidi e centri per l’infanzia dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1. Il programma prevede venerdì, alle 15.30, la sessione plenaria dei lavori nella sala del Tritone (ingresso via Berna) coordinata da Valter Chiani, dirigente Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Pesaro e Ats1. Sabato ci saranno invece i 5 workshop tematici che si svolgeranno dalle 8.30 alle 13, in varie sedi.

Nella foto: l’assessore Camilla Murgia