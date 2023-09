Bimbi a lezione di giochi storici e della tradizione

Pesaro, 22 settembre 2023 – A scuola di giochi tradizionali, quelli che praticavano i loro nonni e che ancora oggi vivono grazie alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che ha tanti iscritti. Nove classi per complessivi 170 alunni della scuola don Milani si sono cimentate in una giornata dedicata ai giochi storici: dalla ruzzola, alla boccia alla lunga, ma anche altri meno conosciuti e più moderni come il frisbee. Per una volta hanno emulato le gesta dei loro nonni che facevano correre la ruzzola (maneggiandola abilmente con le mani) o la boccia alla lunga nelle strade polverose di campagna, godendo dello splendido panorama. Una iniziativa pienamente riuscita quella voluta dalla Federazione italiana giochi e sport tradizionali che anche oggi ha numerosi tesserati nell’intento di tramandare le tradizioni di generazione in generazione le discipline. Docenti dei bambini sono stati i tre rappresentanti della Federazione: Giancarlo Rossi per ruzzola e rulletto, Flavia Magi per la boccia alla lunga e Tobias Mine per il frisbee, hanno permesso ai curiosi ed entusiasti bimbi delle classi dalla prima alla quinta di avvicinarsi per la prima volta alla pratica di queste discipline.

L’iniziativa faceva parte del piano formativo, a chiusura delle prime due settimane di scuola dedicate all’accoglienza. Per quattro ore ragazzi, formatori ed insegnanti hanno trascorso mezza giornata a fare provare a ragazzini gli ‘attrezzi’ sportivi necessari per avvicinarli a queste pratiche sportive. L’ampio spazio ricoperto di erba, all’interno dell’Istituto, oltre al bel tempo, hanno permesso l’ottima riuscita dell’iniziativa.

La Figest, tramite i suoi rappresentanti, ha ringraziato “la dirigente dell’Istituto, professoressa Loretta Mattioli, il responsabile per l’educazione motoria, Matteo Fattori oltre gli altri insegnanti per la disponibilità offerta ed il tempo dedicato”.