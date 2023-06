Bimbi, anziani e disabili giocano la partita più bella

di Sandro Franceschetti

Una bellissima giornata di condivisione e divertimento inclusivo, che ha messo insieme tre generazioni: dai bambini della scuola primaria di Orciano dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ ai nonni della locale casa di riposo ‘Merlini Ciavarini Doni’, passando attraverso i ragazzi e gli adulti che frequentano ben 10 centri diurni del comprensorio e la Co.Ha.La (Cooperativa Handicap e Lavoro).

Ieri il campo sportivo di Orciano è stato teatro della decima edizione di ‘GiocaInsieme’, una sorta di miniolimpiadi, organizzate dal centro educativo diurno ‘Il Mosaico’ di Montebello di Terre Roveresche, in collaborazione con la Pro Loco orcianese e la scuola primaria; sotto il patrocinio del Comune, dell’Ambito Sociale 6, dell’Assemblea legislativa delle Marche e del Coni. A sfidarsi a bowling, nel tiro con l’arco, nella corsa, a freccette, nei tiri a canestro, nel salto in lungo e molte altre discipline, quasi 150 concorrenti diversamente abili e i nonnini più arzilli, mentre gli alunni delle elementari hanno aiutato gli arbitri e sostenuto dal primo all’ultimo minuto, con un caloroso tifo e il loro naturale entusiasmo, tutti i partecipanti, in quella che è stata veramente una festa meravigliosa. Alla quale, accanto al sindaco Antonio Sebastianelli e ai componenti della sua giunta, ha voluto prendere parte anche il presidente del Consiglio delle Marche Dino Latini, che ha evidenziato la bellezza e l’importanza dell’iniziativa e ha fatto i complimenti ai promotori.

Un elogio a tutti gli attori della manifestazione è stato espresso anche da Sebastianelli: "Giornate come quella odierna – ha rimarcato – mi rendono particolarmente orgoglioso di questo territorio e delle realtà sociali, scolastiche e associative che lo animano. Un applauso particolare lo rivolgo a tutti i concorrenti". In rappresentanza, per quanto riguarda gli Cser, oltre che del ‘Mosaico’, di ‘Villa Evelina’ di Lucrezia, ‘Le Ville’ di Montefelcino’, il ‘Margherita’ di Pergola, l’‘Aquilone’ di Mondavio, ‘Itaca’ e ‘Ctl San Lazzaro’ di Fano, il ‘Don Aldemiro’ di Mondolfo, e l’’Arena’ e il ‘Casolare’ di Senigallia. Al termine di corse, salti, lanci, tiri e calci di rigore, tutti affrontati col sorriso e un’allegria contagiosa, la coppa di ‘GiocaInsieme’ 2023 è andata a ‘Villa Evelina’ di Lucrezia, che ha prevalso per pochissimi punti sui padroni di casa del ‘Mosiaco’, ma la vittoria è stata di tutti e prima ancora del valore più autentico dell’inclusione.